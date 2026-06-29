Nữ du khách New Zealand tiết lộ lý do mê đắm Hội An: "Đây là một trong những nơi tuyệt vời nhất tôi từng tới"

Hội An khiến du khách ấn tượng sâu sắc. Ảnh Roberto Moiola/Sysaworld/Getty Images

Thông thường, du khách quốc tế khi đến Việt Nam thường lựa chọn hành trình xuyên Việt, ghé Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc hay Đà Nẵng để khám phá nhiều địa danh trong một chuyến đi. Tuy nhiên, Kerri lại quyết định đi theo hướng hoàn toàn khác.

Trong bài viết đăng trên Business Insider, cô cho biết gia đình mình đã dành toàn bộ 11 ngày nghỉ tại Hội An thay vì liên tục di chuyển. Ban đầu, đây chỉ là lựa chọn để giúp cô con gái 9 tuổi có một chuyến đi thoải mái hơn. Nhưng cuối cùng, quyết định này lại mang đến những trải nghiệm vượt xa mong đợi.

Sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, cả gia đình đã có mặt tại khách sạn ở Hội An. Không phải mất thời gian cho những chuyến bay nội địa hay hành trình dài trên xe, họ dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống chậm rãi của phố cổ.

Buổi sáng, gia đình tắm biển tại bãi biển An Bàng với bờ cát trắng và làn nước trong xanh. Đến chiều, họ thong thả dạo quanh khu phố cổ, nơi những ngôi nhà tường vàng đặc trưng được tô điểm bởi những giàn hoa giấy rực rỡ.

Bãi biển An Bàng ở Hội An. Ảnh Kerri King

Dù hoàn toàn có thể ghé thăm Ngũ Hành Sơn hay khu du lịch Bà Nà Hills, gia đình gần như không muốn rời Hội An. Chuyến đi xa duy nhất của họ là đến công viên giải trí VinWonders trước khi quay trở lại nhịp sống yên bình của phố cổ.

Theo Kerri King, một trong những điều khiến cô ấn tượng nhất là sự đa dạng của ẩm thực địa phương. Ngoài những món ăn quốc tế, cô đặc biệt yêu thích các đặc sản Hội An như cao lầu và cơm gà. Trong khi bánh mì luôn được nhiều du khách nước ngoài nhắc đến, chính hai món ăn này mới khiến nữ du khách muốn thưởng thức nhiều lần.

Bên cạnh đó, trà Mót nổi tiếng và những ly cà phê dừa, cà phê sữa tại các quán cà phê trên cao cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Sau chuyến đi, cô thậm chí còn đặt mua cà phê Việt Nam về Nhật để tiếp tục thưởng thức.

Không chỉ có cảnh đẹp và đồ ăn ngon, Hội An còn chinh phục gia đình này bằng những làng nghề truyền thống.

Tại làng gốm Thanh Hà, họ được trực tiếp nặn gốm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân địa phương. Ở làng lụa Hội An, cả gia đình tìm hiểu quy trình nuôi tằm, dệt lụa và tự tay làm những chiếc đèn lồng mang về làm kỷ niệm.

Họ cũng ghé làng mộc Kim Bồng để trải nghiệm nghề chạm khắc gỗ và mua nhiều sản phẩm thủ công, trong đó có những chân nến bằng đồng của làng đúc Phước Kiều. Theo nữ du khách, đây không phải những món quà lưu niệm chỉ để cất trong tủ mà là những vật dụng vẫn được gia đình sử dụng hằng ngày.

Một trải nghiệm khiến cô đặc biệt ấn tượng là chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An với sự tham gia của khoảng 500 diễn viên, tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của thương cảng Hội An qua nhiều thế kỷ.

Trước chuyến đi, Kerri King từng lo ngại giao thông Việt Nam sẽ khiến việc đưa con nhỏ đi tham quan trở nên vất vả. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược.

Việc phố cổ Hội An cấm phương tiện cơ giới vào một số khung giờ giúp du khách dễ dàng đi bộ khám phá. Nhiều hoạt động trải nghiệm như học nấu ăn, làm đèn lồng hay nặn gốm cũng được thiết kế phù hợp với trẻ em, giúp các em có cơ hội tiếp cận văn hóa địa phương một cách sinh động.

Điều khiến nữ du khách nhớ nhất lại không phải cảnh quan hay ẩm thực, mà là sự thân thiện của người dân. Từ nhân viên khách sạn nhiệt tình tết tóc cho con gái cô đến những người thợ may sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm du lịch như những người bạn lâu năm, tất cả đều để lại ấn tượng đẹp.

Kết thúc chuyến đi bằng một buổi tối dạo bên sông Thu Bồn, ngắm những chiếc đèn hoa đăng lung linh trôi trên mặt nước, Kerri King cho biết Hội An đã trở thành một trong những điểm đến đẹp nhất mà cô từng ghé thăm. Nữ du khách tin rằng Việt Nam còn rất nhiều nơi đáng khám phá, nhưng với riêng gia đình mình, Hội An đã trở thành thước đo cho mọi chuyến du lịch sau này và chắc chắn sẽ là nơi họ quay trở lại trong tương lai.