Nữ triệu phú tuyên bố bí quyết tích lũy tiền lẻ thành tiền tỷ

Nữ triệu phú Suze Orman. Ảnh Getty Images.

Suze Orman, tác giả sách bán chạy, chuyên gia tài chính và người dẫn chương trình truyền hình, được cho là sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, ở tuổi 75, bà vẫn đặc biệt khắt khe với những khoản chi tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Một trong những thứ bà nhất quyết không mua là cà phê tại cửa hàng.

“Tôi thà lăn ra chết còn hơn bỏ tiền mua một cốc cà phê”, Orman từng nói với The Wall Street Journal vào năm 2024.

Mỗi sáng, bà tự pha cà phê tại nhà và chỉ uống một cốc. Với Orman, đây không đơn thuần là câu chuyện về một ly cà phê mà là bài học về cách sử dụng tiền.

100 USD mỗi tháng có thể trở thành 1 triệu USD

Theo Orman, vấn đề không nằm ở việc một người thỉnh thoảng mua một cốc cà phê, mà nằm ở thói quen liên tục chi tiền cho những thứ không thực sự cần thiết.

Bà từng đưa ra một phép tính để minh họa sức mạnh của việc tích lũy và đầu tư dài hạn.

Giả sử một người dành khoảng 100 USD mỗi tháng để mua cà phê, thay vì chi tiêu, họ đưa số tiền đó vào một tài khoản đầu tư như Roth IRA. Nếu khoản tiền được đầu tư đều đặn trong khoảng 40 năm, nó có thể tăng lên khoảng 1 triệu USD.

Đó chính là sức mạnh của lãi kép: tiền không chỉ sinh lời mà phần lợi nhuận tạo ra tiếp tục được tái đầu tư, khiến quy mô tài sản tăng dần theo thời gian.

Orman từng nói rằng mỗi khi uống một cốc cà phê, người tiêu dùng nên nghĩ tới số tiền 1 triệu USD mà họ có thể đang bỏ lỡ trong tương lai.

Thông điệp của bà không phải là một cốc cà phê chắc chắn sẽ khiến ai đó mất 1 triệu USD. Thay vào đó, bà muốn chỉ ra rằng những khoản chi nhỏ lặp lại trong nhiều năm có thể tạo ra chi phí cơ hội rất lớn.

Nếu thay vì tiêu tiền, khoản tiền đó được đưa vào một tài khoản đầu tư và duy trì trong thời gian đủ dài, sức mạnh của lãi kép có thể biến những khoản tiết kiệm rất nhỏ thành một tài sản đáng kể.

Người giàu không nhất thiết phải tiêu tiền theo cách người khác nghĩ

Điều đáng chú ý là bà Orman hoàn toàn có khả năng mua cà phê bên ngoài. Vấn đề không phải bà không đủ tiền, mà là bà không muốn dùng tiền cho những thứ mà bản thân cho rằng không cần thiết.

Bà Orman phân biệt khá rõ giữa “muốn có” và “cần có”. Một cốc cà phê mua bên ngoài thuộc nhóm “muốn có”, trong khi việc duy trì một kế hoạch tiết kiệm và đầu tư dài hạn có thể mang lại giá trị lớn hơn.

Triết lý này cũng được bà áp dụng với việc ăn uống bên ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Orman cho biết hai vợ chồng bà vẫn chủ yếu ăn ở nhà. Họ đôi khi tới nhà hàng nhưng chủ yếu để gặp gỡ bạn bè, chứ không xem ăn ngoài là nhu cầu thường xuyên.

Orman thậm chí cho rằng ăn uống bên ngoài là một trong những cách lãng phí tiền bạc lớn nhất, đặc biệt khi giá các bữa ăn tại nhà hàng ngày càng tăng.

Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2025, chi phí cho nhóm thực phẩm ăn ngoài gia đình, bao gồm nhà hàng và đồ ăn mang đi, tăng 4,1%. Trong khi đó, giá thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa tăng 2,4%.

Orman lấy McDonald's và Taco Bell làm ví dụ, cho rằng việc bỏ ra 23-30 USD cho một lần ăn nhanh đã trở thành một khoản chi đáng kể.

Bài học lớn hơn nằm ở thói quen tích lũy

Câu chuyện về cốc cà phê thực chất phản ánh một nguyên tắc tài chính quen thuộc: không phải khoản tiền kiếm được bao nhiêu quyết định hoàn toàn khả năng xây dựng tài sản, mà còn là cách số tiền đó được sử dụng trong nhiều năm.

Một khoản tiền nhỏ nếu chỉ được tiêu đi sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng nếu được tích lũy và đầu tư đều đặn, nó có cơ hội tạo ra lợi nhuận, sau đó tiếp tục sinh lời trên chính phần lợi nhuận đó.

Đây cũng là lý do bà Orman thường nhấn mạnh đến việc bắt đầu càng sớm càng tốt.

Một người có thể cảm thấy 100 USD mỗi tháng không đáng kể. Nhưng khi kéo dài hàng chục năm, cộng thêm lợi nhuận đầu tư, số tiền có thể trở nên rất lớn.

Bài học từ nữ triệu phú 75 tuổi vì thế không đơn giản là “đừng mua cà phê". Điều quan trọng hơn là mỗi người nên nhìn vào những khoản chi lặp lại trong cuộc sống và tự hỏi: Khoản tiền này đang mang lại giá trị cho tôi hôm nay, hay tôi có thể biến nó thành tài sản cho tương lai?.

Với bà Orman, lựa chọn rất rõ ràng. Bà thà tự pha một cốc cà phê ở nhà và dành tiền cho tương lai, thay vì chi vài USD cho một khoản hưởng thụ chỉ kéo dài vài phút.