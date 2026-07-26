Núi Cao Ba Lanh "đón" Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh của Quảng Ninh

Cao Ba Lanh là tên gọi quen thuộc của 3 ngọn núi nối liền nhau, gồm Cao Ba Lanh thượng, Cao Ba Lanh trung và Cao Ba Lanh hạ. Trong đó, đỉnh cao nhất đạt 1.113m so với mực nước biển.

Từ trên đỉnh Cao Ba Lanh có thể nhìn bao quát cả một vùng biên ải với con sông biên giới uốn lượn giữa đôi bờ thanh bình, nhà sàn lưng đồi, ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp với màu xanh ngút ngàn.

Xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh núi Cao Ba Lanh. Ảnh: Xã Hoành Mô

Trên đỉnh núi có nhiều khối đá với chóp nhọn, hình thù kỳ dị. Do đó, đỉnh Cao Ba Lanh còn được người dân coi là đỉnh núi thiêng liêng, huyền bí với hệ thống các “bãi đá thần” có khả năng kỳ diệu.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của Cao Ba Lanh chính là vai trò một "pháo đài thép" trong chiến sự bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Với độ cao 1.113m, Cao Ba Lanh là một trong những điểm cao quan trọng của vùng Đông Bắc, một vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận bảo vệ biên giới. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, Cao Ba Lanh là một trong những địa bàn diễn ra những trận chiến đấu ác liệt.

Từ ngày 17/2 đến ngày 5/3/1979, quân và dân ta đã kiên cường chiến đấu, giữ vững các vị trí phòng thủ, đánh bại các đợt tiến công của đối phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc đã đánh bại các đợt tiến công của đối phương, giữ vững từng tấc đất chủ quyền cho đến khi đối phương phải rút quân khỏi tuyến biên giới Quảng Ninh vào ngày 5/3/1979.

Trong trận chiến ấy, 109 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 288, Sư đoàn 325B đã hy sinh trong chiến đấu tại khu vực Cao Ba Lanh.

Ngoài những người đã hy sinh trên trận địa, Cao Ba Lanh còn ghi dấu sự đóng góp thầm lặng của quân và dân địa phương trong việc vận chuyển lương thực, đạn dược, tham gia mở đường, xây dựng công sự, chăm sóc thương binh và hỗ trợ bộ đội.



Hiện nay, Cao Ba Lanh vẫn còn vẹn nguyên những chứng tích lịch sử: hệ thống hầm hào, công sự, giếng nước bộ đội, các điểm cao chiến đấu và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nơi đây đã trở thành một “bài học lịch sử ngoài không gian lớp học” sinh động. Nhiều trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, dâng hương tưởng niệm, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình và truyền thống yêu nước.

Ghi nhận những giá trị tiêu biểu của Cao Ba Lanh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 2/6/2026 xếp hạng Khu di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh núi Cao Ba Lanh là Di tích cấp tỉnh.

Ngày 25/7 vừa qua, xã Hoành Mô đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Khu di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh núi Cao Ba Lanh.

Việc Cao Ba Lanh được công nhận là Di tích cấp tỉnh không chỉ khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của địa phương, mà còn tạo cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý, bảo tồn và đầu tư tôn tạo di tích trong thời gian tới.

Đây cũng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã Hoành Mô, đồng thời tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho khu vực vùng cao, biên giới của tỉnh Quảng Ninh.