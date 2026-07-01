Nuôi gà nghìn con ở Thái Nguyên, nhiều hộ “nhẹ gánh” nhờ khoản vốn 100 triệu đồng

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp hộ chăn nuôi giảm áp lực vốn

Tân Khánh là địa phương có nhiều đồi núi, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những năm gần đây, chăn nuôi gà hàng hóa đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực của nhiều hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội phát triển là áp lực rất lớn về nguồn vốn đầu tư.

Gia đình anh Nguyễn Văn Trọng, xóm Đồng Bầu, xã Tân Khánh đã gắn bó với mô hình chăn nuôi gà hơn 10 năm nay. Hiện mỗi lứa, gia đình anh duy trì quy mô khoảng 6.000 con gà. Theo anh Trọng, khó khăn lớn nhất trong quá trình sản xuất chính là nguồn vốn.

Anh Nguyễn Văn Trọng, xóm Đồng Bầu, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên cho biết, với quy mô chăn nuôi khoảng 6.000 con gà/lứa, nhu cầu vốn lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Ảnh: Ngô Huy

Để nuôi 1.000 con gà, người chăn nuôi cần khoảng 150 triệu đồng cho con giống, thức ăn, thuốc thú y và nhiều khoản chi phí khác. Với quy mô hàng nghìn con mỗi lứa, nhu cầu vốn lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

"Với quy mô chăn nuôi hiện nay, gia đình cũng phải vay mượn thêm vì nguồn vốn tự có còn hạn chế, không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất", anh Trọng chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, nguồn vốn 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trở thành sự hỗ trợ kịp thời đối với gia đình anh.

"Thời gian vay là 3 năm, tương đối dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi chủ động sản xuất. Trong bối cảnh việc tìm kiếm nguồn vốn còn nhiều khó khăn, đây là nguồn hỗ trợ rất thiết thực đối với gia đình chúng tôi", anh Trọng cho biết.

Cùng chung niềm vui khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, anh Dương Văn Luận, xóm Cà, xã Tân Khánh đang phát triển mô hình chăn nuôi 4.000 con gà đẻ cho biết, đây là ngành nghề đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn.

Theo anh Dương Văn Luận (áo đen đứng giữa), xóm Cà, xã Tân Khánh, nguồn vốn 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã góp phần hỗ trợ đáng kể cho gia đình anh trong quá trình phát triển sản xuất. Ảnh: Ngô Huy

Theo anh Luận, riêng tiền con giống và thức ăn cho đàn gà đã gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó còn phải đầu tư chuồng trại, hệ thống chăm sóc và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Riêng khu chuồng trại hiện nay, gia đình đã đầu tư khoảng 400 triệu đồng.

"Với mức đầu tư như vậy, trong quá trình chăn nuôi gia đình cũng gặp không ít khó khăn về kinh tế và nguồn vốn", anh Luận nói.

Nguồn vốn 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tuy không phải là toàn bộ nhu cầu vốn nhưng đã góp phần hỗ trợ đáng kể cho gia đình trong quá trình phát triển sản xuất.

"Đối với người chăn nuôi, nguồn vốn hỗ trợ lúc nào cũng cần thiết. Nếu có điều kiện được hỗ trợ thêm, gia đình rất mong muốn tiếp tục được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất", anh Luận bày tỏ.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ giúp hội viên giải quyết một phần khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Nông dân Tân Khánh mở rộng đàn gà nhờ nguồn vốn ưu đãi

Không chỉ các hộ chăn nuôi, nhiều hợp tác xã trên địa bàn cũng đang gặp áp lực lớn về nguồn vốn khi nhu cầu mở rộng sản xuất ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc HTX Gà đồi Tân Phú (xóm Cà, xã Tân Khánh) cho biết, vốn luôn là một trong những khó khăn lớn nhất đối với HTX trong quá trình phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc HTX Gà đồi Tân Phú (xóm Cà, xã Tân Khánh) cho biết, vốn luôn là một trong những khó khăn lớn nhất đối với HTX trong quá trình phát triển sản xuất. Ảnh: Hà Thanh

Để duy trì hoạt động, HTX phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau như vốn vay ngân hàng, vốn tự có của thành viên, nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp liên kết. Phần lớn lợi nhuận tạo ra tiếp tục được tái đầu tư cho sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện hệ thống chăn nuôi.

Theo ông Tuyên, hiện nay trên địa bàn xã Tân Khánh có nhiều hộ dân có quỹ đất rộng, mong muốn tham gia phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa và gia nhập HTX. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến nhiều hộ chưa đủ khả năng đầu tư ban đầu.

"Đối với HTX, chúng tôi cũng chưa có điều kiện để hỗ trợ được nhiều cho những thành viên đang thiếu vốn nhưng có nhu cầu tham gia và đồng hành cùng HTX. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay", ông Tuyên cho biết.

Bên cạnh bài toán vốn, HTX Gà đồi Tân Phú còn tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ. Công tác quản lý chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm ngày càng được thực hiện chặt chẽ cũng đang tạo thêm cơ hội cho những đơn vị sản xuất bài bản, uy tín.

Ông Tuyên cho hay, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thời gian qua đã góp phần giúp các thành viên HTX giảm bớt khó khăn về vốn, tạo điều kiện đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi.

"Có thể khẳng định rằng Quỹ Hỗ trợ nông dân đã và đang phát huy vai trò rất thiết thực trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân và các thành viên HTX phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập", ông Tuyên nhấn mạnh.

Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn này, ông Đỗ Văn Xô - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Khánh cho biết, xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên muốn mở rộng quy mô chăn nuôi nhưng thiếu vốn đầu tư, thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn đã được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để phát triển sản xuất.

Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Khánh đã mở rộng quy mô chăn nuôi từ vài trăm lên hàng nghìn con gia cầm. Ảnh: Hà Thanh

Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ từ quy mô chăn nuôi vài trăm con đã mạnh dạn mở rộng lên hàng nghìn con gia cầm, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

"Đây là một việc làm rất thiết thực đối với hội viên nông dân xã Tân Khánh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương", ông Xô khẳng định.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Tân Khánh, trong thời gian tới địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Từ thực tế tại Tân Khánh có thể thấy, Quỹ Hỗ trợ nông dân đang phát huy hiệu quả rõ nét, không chỉ tháo gỡ khó khăn về vốn mà còn tạo động lực để hội viên mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình chăn nuôi hàng hóa quy mô lớn, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.