Ở nơi này của Thái Nguyên, cả thôn ngập tràn hoa, nông dân “hái” ra tiền nhờ dân vận khéo

Dân vận khéo giúp người dân đồng thuận chuyển đổi cây trồng

Đằng sau những luống sâm bố chính nở rộ tại thôn Đồng Nam, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên là câu chuyện về sự đồng thuận của người dân, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và công tác dân vận khéo léo, sát thực tiễn của Chi bộ thôn Đồng Nam.

Những luống sâm bố chính đang kỳ trổ hoa tại thôn Đồng Nam, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Huệ Lưu.

Từ quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến tinh thần đoàn kết cùng học hỏi, cùng làm, bà con nơi đây đang từng bước biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, mở ra hướng thoát nghèo bền vững từ cây sâm bố chính.

Thôn Đồng Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba thôn Nà Lào, Nà Pèng và Nà Kham. Toàn thôn có 119 hộ với 471 nhân khẩu, nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp. Nhiều năm qua, một phần diện tích đất lúa của người dân cho hiệu quả kinh tế thấp, phụ thuộc thời tiết, công chăm sóc lớn nhưng thu nhập không tương xứng.

Mở rộng diện tích, hình thành mô hình kinh tế hiệu quả Trước thực tế đó, khi Đảng ủy xã Bạch Thông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chi bộ thôn Đồng Nam đã lựa chọn mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng sâm bố chính làm mô hình điểm. Đây là cây dược liệu ngắn ngày, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương và có giá trị kinh tế cao hơn so với cây lúa.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình trồng sâm bố chính luôn được quan tâm thực hiện ngay trên những thửa ruộng của người đi trước; "người thật, việc thật". Ảnh Huệ Lưu

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Nam cho biết, để người dân đồng thuận, Chi bộ xác định công tác tuyên truyền, vận động là khâu then chốt. Các đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ, trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích lợi ích mô hình, hướng dẫn kỹ thuật và thông tin chính sách hỗ trợ.

Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ đây không chỉ là chủ trương mà còn là cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chị La Thị Biểu, thôn Đồng Nam, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên bên những luống hoa sâm bố chính rực rỡ tại thửa ruộng sâm bố chính của gia đình. Ảnh: Huệ Lưu

Chị La Thị Biểu, thôn Đồng Nam, xã Bạch Thông chia sẻ: “Gia đình tôi trồng sâm bố chính từ năm 2025, đến nay cũng đã được 3 vụ. Cây sâm bố chính có thể bán được từ hoa, lá, hạt đến củ. Giá cả và đầu ra khá ổn định.”

“Ban đầu nhiều hộ còn băn khoăn vì đây là cây trồng mới. Nhưng khi được cán bộ, đảng viên tuyên truyền, hướng dẫn tận tình, lại thấy một số hộ làm trước đạt hiệu quả nên bà con dần yên tâm và mạnh dạn tham gia”, chị Biểu cho biết thêm.

Năm 2025, toàn thôn có 9 hộ tham gia trồng sâm bố chính với diện tích 0,95ha. Kết quả bước đầu cho thấy cây sinh trưởng tốt, phù hợp điều kiện địa phương. Thời gian canh tác ngắn, công chăm sóc không lớn nhưng mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với trồng lúa.

Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, năm 2026, cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, vận động mở rộng diện tích sản xuất. Các hộ được hướng dẫn từ khâu làm đất, cung ứng giống, kỹ thuật chăm sóc đến liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Mở rộng diện tích, hình thành mô hình kinh tế hiệu quả

Quá trình triển khai tuyên truyền, nhân rộng mô hình trồng sâm bố chính luôn bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Mọi chủ trương đều được đưa ra bàn bạc tại các cuộc họp thôn để nhân dân cùng tham gia góp ý, thống nhất thực hiện.

Ông Nguyễn Tiến Tuấn bí thư Chi bộ thôn Đồng Nam, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên thăm ruộng sâm bố chính trên địa bàn thôn. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Nam cho biết, từ 9 hộ ban đầu, đến nay đã có 33 hộ tham gia trồng sâm bố chính với tổng diện tích gần 40.000m². Nếu chăm sóc tốt, mỗi 1.000m² có thể thu khoảng 40 triệu đồng/vụ.

“Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả mô hình sản xuất mà còn cho thấy sự thành công của công tác dân vận trong thay đổi nhận thức người dân”, ông Tuấn cho biết.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hà Ngọc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bạch Thông cho biết, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện toàn xã có 60 cá nhân và 42 tập thể đăng ký thực hiện 80 mô hình dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực. Riêng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng sâm bố chính tại thôn Đồng Nam được lựa chọn làm mô hình điểm.

“Từ thực tiễn cho thấy, khi cấp ủy lãnh đạo sát sao, cán bộ, đảng viên gương mẫu, công tác tuyên truyền kiên trì, đúng đối tượng và xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân thì chủ trương sẽ nhận được sự đồng thuận cao”, ông Việt nhận định.

Những luống sâm bố chính xanh tốt trên vùng đất Đồng Nam hôm nay không chỉ là kết quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà còn là “trái ngọt” từ công tác dân vận khéo, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Bạch Thông.