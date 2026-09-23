OECD cảnh báo đáng lo ngại về lạm phát toàn cầu
V.N (Theo Bloomberg)
23/09/2026 7:37 PM (GMT+7)
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết lạm phát trên toàn thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự báo vào năm 2027, một triển vọng đòi hỏi các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn ở các nước.
Trong một báo cáo được công bố hôm 22/9, OECD đã nâng dự báo về tăng trưởng giá tiêu dùng so với tháng Sáu tại tất cả các nền kinh tế thuộc Nhóm G20, ngoại trừ Trung Quốc và Ả Rập Xê Út. Các quan chức của nhóm cho biết thêm, chính sách tiền tệ trên toàn cầu có thể phải phản ứng lại.
"Trước những cú sốc giá năng lượng mới và áp lực cầu mạnh hơn dự kiến, và vào thời điểm lạm phát đã vượt mục tiêu ở nhiều nền kinh tế, các ngân hàng trung ương cần đảm bảo rằng áp lực lạm phát tiềm ẩn được kiềm chế bền vững" - OECD cho biết trong báo cáo của mình.
Bản phân tích nhấn mạnh tác động kinh tế của cuộc chiến ở Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động dự kiến sẽ kéo dài đến nửa sau nhiệm kỳ của ông.
"Thông điệp chính của chúng tôi là các ngân hàng trung ương phải luôn hết sức cảnh giác" - nhà kinh tế trưởng của OECD, Stefano Scarpetta, nói với Vonnie Quinn của Bloomberg Television. "Họ cần can thiệp như họ đã làm cho đến nay, thậm chí có thể nhiều hơn so với năm 2022".
Đánh giá của OECD được đưa ra sau một loạt các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng này, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản đều tăng lãi suất chỉ trong vòng hơn một tuần.
Các quan chức của tổ chức này cho rằng sẽ có thêm nhiều hành động tương tự trong tương lai, đồng thời cho rằng chúng sẽ không sánh được với những động thái chính sách quyết liệt đã thấy sau khi cuộc chiến Ukraine bùng phát năm 2022.
Báo cáo dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, "những đợt tăng nhẹ hơn nữa" ở khu vực đồng euro, Úc và Hàn Quốc, và "các đợt tăng lãi suất chính sách bổ sung" ở Nhật Bản. Ngược lại, OECD cho rằng Ngân hàng Anh và Ngân hàng Canada sẽ giữ lãi suất ổn định trong thời điểm hiện tại.
Dự báo tăng trưởng
Theo OECD, quỹ đạo tăng trưởng toàn cầu nhìn chung không thay đổi so với tháng 6. Điểm đáng chú ý trong những điều chỉnh nhỏ đối với dự báo là việc hạ thấp triển vọng đối với Canada, quốc gia đang đối mặt với cuộc chiến thương mại với Mỹ, và Pháp, nơi đang hiện hữu một thời kỳ bất ổn chính trị.
Tổ chức OECD cho biết: "Triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu có đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông hay không. Những thay đổi liên tục trong chính sách thương mại, cả về thuế quan và hạn chế xuất khẩu, làm gia tăng sự bất ổn về chính sách và góp phần gây gián đoạn nguồn cung."
Báo cáo cũng đề cập đến một loạt các rủi ro đang đe dọa thế giới. Các quan chức nhắc lại lời kêu gọi từ lâu nay đối với các quốc gia về việc cải thiện tình hình tài chính công, nhấn mạnh việc tăng lãi suất trái phiếu gần đây "càng làm nổi bật hơn bao giờ hết" sự cần thiết phải kiểm soát chi tiêu.
Tổ chức OECD cũng đề cập những nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo, nhận thấy rằng công nghệ này có thể thúc đẩy tăng trưởng và năng suất, nhưng cũng mang đến những mối đe dọa.
Việc sử dụng đòn bẩy và các thủ tục tài chính phức tạp là một mối lo ngại khác, và lợi nhuận có thể không đạt như kỳ vọng.
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