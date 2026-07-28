Ông Hoàng Văn Kiên được điều động làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
Vũ Thượng
28/07/2026 6:02 PM (GMT+7)
Ngày 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ tư (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Qua đó, ông Hoàng Văn Kiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên. Ông Hoàng Văn Kiên được cơ quan có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.
HĐND tỉnh Ninh Bình đã bầu bổ sung ông Hoàng Văn Kiên làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Tân Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình Hoàng Văn Kiên sinh năm 1973, quê tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân Tài chính tín dụng.
Trước đây, ông Hoàng Văn Kiên từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Đến tháng 4/2024, ông được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Sau khi ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập từ ngày 1/7/2025, ông Hoàng Văn Kiên tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cho đến khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính.
Cũng trong công tác nhân sự, HĐND tỉnh Ninh Bình đã nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Mai Văn Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính.
Trước đó, ông Mai Văn Quyết có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh do không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị này đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
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