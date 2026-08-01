“Ông lớn” bất ngờ giảm mua vàng: Giá kim loại quý mất một bệ đỡ quan trọng?

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Theo báo cáo công bố ngày 30/7, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các ngân hàng trung ương chỉ mua ròng 57 tấn vàng trong quý I/2026, thấp hơn tới 187 tấn so với ước tính trước đó.

Đây là khởi đầu yếu nhất của hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trong hơn một thập niên, theo dữ liệu của WGC. Việc điều chỉnh giảm mạnh số liệu quý I cũng khiến triển vọng mua vàng trong cả năm 2026 trở nên kém tích cực hơn, với tổng lượng mua có khả năng thấp hơn năm 2025.

Trước đó, ước tính ban đầu cho thấy các ngân hàng trung ương đã quay trở lại thị trường với lực mua mạnh sau khi giá vàng giảm từ mức cao kỷ lục. Thông tin này từng củng cố kỳ vọng của những nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá, bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng kéo dài nhiều năm của kim loại quý.

Tuy nhiên, số liệu mới cho thấy lực mua thực tế trong quý I thấp hơn nhiều so với dự báo.

Giá vàng cũng đã chịu áp lực kể từ khi chiến sự Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Theo Miningweekly, kim loại quý đã mất khoảng 1/4 giá trị do giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát, đồng thời khiến thị trường phải lùi kỳ vọng về thời điểm các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì vàng không tạo ra tiền lãi. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, các tài sản sinh lời như trái phiếu có thể trở nên hấp dẫn hơn, khiến nhu cầu nắm giữ vàng suy giảm.

Một phần đáng kể lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào không được các cơ quan tiền tệ công bố chính thức. Vì vậy, WGC phải dựa vào các ước tính do công ty tư vấn Metals Focus thực hiện.

Metals Focus sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm số liệu công khai, thống kê thương mại và nghiên cứu thực địa, để ước tính lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua nhưng chưa được công bố.

Dù quý I diễn biến yếu, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương đã phục hồi mạnh trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.

Trong quý II, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 289 tấn vàng, mức cao kỷ lục đối với một quý II.

Ba Lan là quốc gia mua vàng nhiều nhất trong quý, với 51 tấn. Tính chung sáu tháng đầu năm, lượng vàng mà nước này mua vào đạt 82 tấn.

Trung Quốc đứng trong nhóm các nước mua vàng lớn, với 33 tấn được bổ sung vào dự trữ trong quý II.

Sự phục hồi mạnh trong quý II cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn coi vàng là một tài sản quan trọng trong dự trữ quốc gia, đặc biệt khi kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro và biến động. Tuy nhiên, mức mua thấp bất thường trong quý I khiến tổng nhu cầu cả năm có thể không đạt được tốc độ như năm trước.

Sau khi giảm mạnh từ mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 1, giá vàng đã tìm được vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce kể từ cuối tháng 6.

Việc giá giữ được mốc này cho thấy vẫn có lực mua xuất hiện mỗi khi vàng giảm về vùng giá thấp. Nói cách khác, một số nhà đầu tư vẫn coi các đợt giảm giá là cơ hội để mua vào.

Tuy nhiên, triển vọng của vàng vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát, giá năng lượng và chính sách lãi suất. Nếu chi phí vay vốn tiếp tục ở mức cao, vàng có thể gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng mạnh.

Việc WGC điều chỉnh giảm đáng kể số liệu mua vàng trong quý I cũng là lời nhắc rằng thị trường không nên chỉ dựa vào các ước tính ban đầu. Dù lực mua đã bật tăng trong quý II, khả năng các ngân hàng trung ương giảm tốc mua vàng trong năm 2026 có thể trở thành một yếu tố đáng chú ý đối với thị trường trong thời gian tới.