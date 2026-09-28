"Ông lớn ngân hàng Phố Wall tiết lộ sốc 80% triệu phú đang rút tiền khỏi cổ phiếu, đổ vào tài sản thay thế

Giới nhà giàu đang ồ ạt rút vốn khỏi cổ phiếu? Ảnh Benzinga

Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây tăng mạnh, với chỉ số S&P 500 nhiều lần thiết lập mức cao kỷ lục trong vài tháng qua. Đà tăng diễn ra bất chấp những lo ngại về căng thẳng địa chính trị, lợi suất trái phiếu tăng và một số chính sách kinh tế của Mỹ.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu cho thấy bên dưới bức tranh tích cực này, thị trường vẫn tồn tại không ít biến động.

Theo Morningstar, trong tháng 8, gần 60% số cổ phiếu riêng lẻ thuộc S&P 500 đã giảm ít nhất 20% so với mức đỉnh lịch sử của chính chúng. Nhiều cổ phiếu cũng biến động tới 20% chỉ trong vài tháng.

Điều này khiến nhà đầu tư phải cân nhắc câu hỏi: nếu giảm tỷ trọng cổ phiếu, tiền sẽ được chuyển sang đâu?

Giới siêu giàu tìm đến tài sản thay thế

Theo khảo sát của Goldman Sachs, 39% nhà đầu tư có từ 1-5 triệu USD tài sản có thể đầu tư đang phân bổ tiền vào các tài sản thay thế.

Tỷ lệ này tăng vọt lên 80% ở nhóm sở hữu từ 10 triệu USD trở lên.

Tài sản thay thế có thể bao gồm nhiều loại hình đầu tư nằm ngoài các kênh truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Theo khảo sát CAIS Mercer năm 2025, khoảng 49% cố vấn tài chính cho biết họ đang phân bổ hơn 10% danh mục của khách hàng vào nhóm tài sản này.

Xu hướng trên xuất hiện trong bối cảnh một số nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng trái phiếu tiếp tục đóng vai trò đối trọng với cổ phiếu như trước đây. Với danh mục truyền thống 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu, biến động của hai thị trường có thể khiến nhà đầu tư phải tìm thêm những kênh khác để đa dạng hóa.

Vàng trở thành một lựa chọn

Một trong những tài sản thay thế được đề cập là vàng. Kim loại quý thường được xem là tài sản có diễn biến khác với cổ phiếu và trái phiếu, qua đó có thể giúp đa dạng hóa danh mục.

Lịch sử cho thấy vàng từng tăng mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong đại dịch Covid-19, giá vàng lần đầu vượt mốc 2.000 USD/ounce và hiện đã cao hơn đáng kể mức đó.

Lạm phát kéo dài cũng là một yếu tố khiến vàng được quan tâm. Kim loại quý này từ lâu được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát trong dài hạn, đặc biệt khi được kết hợp với các tài sản có khả năng chống chịu trước mức giá tăng.

Khác với cổ phiếu, giá trị của vàng vật chất không phụ thuộc trực tiếp vào lợi nhuận, đòn bẩy tài chính hay vị thế cạnh tranh của một doanh nghiệp cụ thể.

Xu hướng giới giàu tìm đến tài sản thay thế không đồng nghĩa họ hoàn toàn rời bỏ chứng khoán. Thay vào đó, dữ liệu của Goldman Sachs cho thấy một bộ phận nhà đầu tư giàu có đang tìm cách phân tán rủi ro sang nhiều nhóm tài sản hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào cổ phiếu và trái phiếu truyền thống.