"Ông lớn" Phố Wall dự báo: Bitcoin có thể vượt vàng, cổ phiếu nhưng tiềm ẩn một rủi ro lớn
Phương Đăng (theo Forbes)
23/10/2026 8:00 AM (GMT+7)
Bộ phận quản lý tài sản của JPMorgan dự báo Bitcoin có thể đạt tỷ suất sinh lời kép 10% mỗi năm trong thập kỷ tới, vượt vàng, cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ và danh mục đầu tư truyền thống. Tuy nhiên, mức biến động lên tới 55% mỗi năm cũng khiến tiền số này trở thành lựa chọn đầy rủi ro.
Bitcoin có thể vượt vàng, cổ phiếu
Bitcoin đang trải qua một năm nhiều biến động. Sau khi giá có thời điểm giảm xuống dưới 60.000 USD trong mùa hè, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã phục hồi lên trên 80.000 USD vào tháng 8. Dù tránh được cú sụp đổ nghiêm trọng mà nhiều nhà đầu tư lo ngại, triển vọng của thị trường tiền số vẫn còn nhiều dấu hỏi.
Trong bối cảnh đó, bộ phận quản lý tài sản của JPMorgan, tập đoàn tài chính hàng đầu Phố Wall, lần đầu công bố dự báo lợi nhuận 10 năm dành cho Bitcoin, với mức sinh lời kép hằng năm dự kiến đạt 10%.
Theo dự báo này, Bitcoin có thể vượt nhiều loại tài sản truyền thống về hiệu suất đầu tư trong dài hạn. Cụ thể, mức sinh lời dự kiến của cổ phiếu vốn hóa lớn tại Mỹ là 7,5% mỗi năm, vàng là 5,5%, trong khi danh mục đầu tư phân bổ 60% vào cổ phiếu và 40% vào trái phiếu được dự báo đạt 7%.
Nếu những dự báo trên trở thành hiện thực, Bitcoin sẽ trở thành một trong những tài sản có mức sinh lời kỳ vọng cao nhất trong nhóm được JPMorgan đánh giá.
Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận hấp dẫn không đồng nghĩa Bitcoin phù hợp với mọi nhà đầu tư.
Biến động 55% khiến Bitcoin trở thành canh bạc rủi ro?
Các nhà phân tích JPMorgan nhấn mạnh, Bitcoin có mức biến động thường niên khoảng 55%, cao hơn đáng kể so với nhiều loại tài sản truyền thống. Đây là yếu tố khiến đồng tiền số này khó đáp ứng yêu cầu về độ ổn định của các danh mục đầu tư.
Mức biến động lớn đồng nghĩa giá Bitcoin có thể tăng mạnh trong những giai đoạn thuận lợi, nhưng cũng có thể lao dốc nhanh chóng khi tâm lý thị trường đảo chiều. Vì vậy, dù lợi nhuận kỳ vọng cao, nhà đầu tư vẫn phải cân nhắc nguy cơ thua lỗ đáng kể.
JPMorgan đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng tình trạng suy giảm sức mua của các đồng tiền pháp định sẽ tự động thúc đẩy dòng vốn lớn chuyển sang tiền mã hóa. Điều này cho thấy triển vọng của Bitcoin không chỉ phụ thuộc vào lo ngại lạm phát hay chính sách tiền tệ, mà còn chịu tác động từ tâm lý thị trường và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.
Đáng chú ý, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon từ lâu đã công khai chỉ trích Bitcoin. Ông từng gọi đồng tiền số này là trò lừa đảo và mô hình Ponzi, thể hiện quan điểm hoài nghi đối với giá trị của tài sản số.
Dù vậy, dự báo lợi nhuận mới của bộ phận quản lý tài sản JPMorgan cho thấy Bitcoin vẫn được đưa vào các mô hình đánh giá triển vọng đầu tư dài hạn, ngay cả khi những rủi ro của loại tài sản này tiếp tục gây tranh cãi.
Giá Bitcoin có thể tiếp tục biến động mạnh
Sau khi phục hồi từ mức dưới 60.000 USD lên trên 80.000 USD, Bitcoin từng được nhiều người trên thị trường kỳ vọng bước vào một chu kỳ tăng giá mới. Những dự báo lạc quan tiếp tục xuất hiện khi giới đầu tư tìm kiếm động lực tăng trưởng cho thị trường tiền số.
Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận trong 10 năm của JPMorgan cần được hiểu là một ước tính dài hạn, không phải cam kết về mức sinh lời thực tế. Giá Bitcoin vẫn có thể biến động mạnh và kết quả đầu tư trong tương lai có thể khác xa các mô hình dự báo.
Với mức sinh lời kép kỳ vọng 10% mỗi năm, Bitcoin có triển vọng vượt vàng và nhiều tài sản truyền thống trong đánh giá của JPMorgan. Nhưng mức biến động 55% cũng là lời nhắc nhở rằng lợi nhuận tiềm năng luôn đi kèm rủi ro đáng kể.
Đối với nhà đầu tư, câu hỏi không chỉ là Bitcoin có thể tăng giá bao nhiêu trong thập kỷ tới, mà còn là liệu họ có đủ khả năng chịu đựng những đợt giảm giá mạnh trên hành trình đó hay không.
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