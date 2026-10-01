'Ông lớn' Phố Wall tiết lộ giá vàng sẽ vượt 5.000 USD, bạc lên 120 USD không chỉ nhờ đầu cơ

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Giá vàng có thể đang chịu áp lực, nhưng nhu cầu từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao. Theo Amy Gower, người đứng đầu bộ phận chiến lược kim loại và khai khoáng tại Morgan Stanley, giá vàng sẽ trở lại trên 5.000 USD/ounce trong vòng một năm.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, bà Gower thừa nhận môi trường hiện tại đang tạo ra không ít thách thức đối với vàng.

“Lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài đang lên mức cao nhất trong 20 năm. Đồng USD cũng đang mạnh lên phần nào. Rõ ràng giá dầu cũng đang tăng”, bà nói.

Gower cho biết thị trường vàng trước đó chứng kiến lượng vị thế mua tăng mạnh, khi nhiều nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vàng trong tháng 8. Theo bà, nhiều vị thế được mở ở mức giá khá gần hiện tại, vì vậy khi thị trường bất ngờ giảm mạnh như phiên đầu tuần, các vị thế này nhanh chóng bị đóng hoặc thanh lý.

“Tuy nhiên, vàng dường như đang tìm được một mức hỗ trợ nhất định trên ngưỡng 4.000 USD. Chúng ta phải tự hỏi tại sao lại như vậy và còn những yếu tố nào khác đang diễn ra”, bà Gower nói.

Ngân hàng trung ương vẫn mua vàng mạnh

Theo chuyên gia Morgan Stanley, một trong những yếu tố quan trọng là nhu cầu vàng vật chất vẫn rất mạnh từ các ngân hàng trung ương, trong đó có Trung Quốc và Ba Lan.

“Nếu chỉ nhìn vào tổng lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc, chúng tôi cho rằng nước này đang hướng tới mức cao nhất ít nhất kể từ năm 2017, và có thể còn lâu hơn thế”, bà nói.

Gower nhận định Trung Quốc đang có “nhu cầu vàng rất, rất mạnh”. Tuy nhiên, nước này bước vào kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ ngày thứ Năm, do đó hoạt động trên thị trường có thể tạm thời chững lại. Sau kỳ nghỉ, nhu cầu có thể quay trở lại.

Bên cạnh nhu cầu vật chất, những lo ngại kéo dài về nợ công và khả năng duy trì tài chính của các chính phủ cũng tiếp tục hỗ trợ vàng.

“Nếu có thêm sự can thiệp vào thị trường trái phiếu kỳ hạn dài và lợi suất quay đầu giảm thì sao? Nếu giá dầu giảm thì điều gì sẽ xảy ra?”, Gower đặt câu hỏi.

“Tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều lý do để nắm giữ vàng và chúng ta nên xem 4.000 USD là một vùng hỗ trợ khá vững chắc”, bà nói.

Quỹ giao dịch thuật toán có thể đang gây áp lực lên vàng

Khi được hỏi nguồn cung vàng bán ra gần đây đến từ đâu, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương và những nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì hoạt động mua, bà Gower cho biết Morgan Stanley nhận thấy hoạt động đáng kể từ các quỹ giao dịch sử dụng thuật toán.

“Chúng tôi biết họ đã bán trong quý II và kéo dài sang tháng 7. Chúng tôi cũng biết họ đã đảo chiều vị thế trong tháng 8. Và có lẽ họ lại vừa đảo chiều một lần nữa”, bà nói.

Theo bà Gower, nhiều tín hiệu kỹ thuật cũng chịu sức ép trong phiên giảm mạnh đầu tuần, cho thấy một phần hoạt động bán có thể đến từ các chiến lược giao dịch thuật toán.

Đáng chú ý, các quỹ ETF lại đang tiếp tục mua vàng, điều được xem là khá bất thường trong bối cảnh thị trường vừa dự đoán, vừa chứng kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

“Các quỹ ETF thực tế vẫn mạnh hơn. Sau đó, chúng ta có thể tự hỏi liệu một số ngân hàng trung ương có giảm tốc độ mua vàng khi giá tăng hay không. Nhưng tôi tự hỏi liệu họ có quay trở lại mua khi thị trường điều chỉnh hay không”, bà Gower nói.

Mối quan hệ giữa vàng, USD và trái phiếu đang thay đổi?

Trong cuộc phỏng vấn, CNBC đặt câu hỏi về mối tương quan giữa giá vàng với đồng USD và thị trường trái phiếu Mỹ.

Gần đây, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng mạnh hơn so với những biến động được quan sát giữa vàng và USD. Điều này đặt ra câu hỏi liệu mối quan hệ truyền thống giữa vàng và đồng USD - một bên tăng thường gây sức ép lên bên kia - có còn giữ nguyên hay không.

Bà Gower đồng ý rằng mối tương quan giữa vàng với USD và giữa vàng với thị trường trái phiếu dường như đang thay đổi.

“Điều đó dường như đang xảy ra vào thời điểm hiện tại. Nếu nhìn vàng và USD trong dài hạn, mối tương quan giữa hai tài sản này gần bằng 0. Tuy nhiên, có những giai đoạn chúng đi ngược chiều nhau", bà nói.

Theo bà Gower, đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Nhưng nếu cả USD và vàng cùng được coi là tài sản trú ẩn, hai bên cũng có thể cùng tăng giá.

“Hiện tại, có vẻ thị trường đang giao dịch theo hướng USD mạnh hơn và vàng yếu hơn. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều này lại thay đổi”, bà nhấn mạnh.

Bạc tăng mạnh không chỉ nhờ đầu cơ

Bà Gower sau đó được hỏi về triển vọng của bạc.

Theo vị chuyên gia, bạc thường được xem là tài sản có mức biến động mạnh hơn vàng, nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ nhu cầu đồng bởi bạc được sử dụng trong các thiết bị điện tử, trung tâm dữ liệu, tấm pin năng lượng mặt trời và nhiều lĩnh vực khác.

“Tôi nghĩ điều chúng ta chứng kiến trong 6 tháng qua là bạc có mối tương quan với vàng lớn hơn nhiều so với đồng”, bà Gower nói.

Điều này trái ngược với năm trước, khi nhu cầu bạc cho công nghiệp tăng rất mạnh. Trong năm nay, nhu cầu công nghiệp yếu hơn đáng kể, một phần do giá bạc quá cao và biến động mạnh trong năm trước khiến các doanh nghiệp phải tìm cách tiết kiệm lượng bạc sử dụng.

Khi được hỏi liệu đợt tăng giá cực mạnh của bạc trong năm ngoái có hoàn toàn do tâm lý đầu cơ và sự thổi phồng hay không, Gower không đồng tình.

“Tôi nghĩ đã có nhu cầu vật chất thực sự”, bà nói.

Theo chuyên gia Morgan Stanley, thị trường năng lượng mặt trời tăng mạnh trong năm ngoái, đồng thời các quỹ ETF cũng mua bạc với khối lượng lớn. Tuy nhiên, giá bạc sau đó đã tăng quá xa so với nền tảng và trở nên quá nóng.

“Sau đó, khi giá giảm, nó cũng giảm rất nhanh”, bà nhấn mạnh.

Morgan Stanley đặt cược vàng trở lại trên 5.000 USD

Dù thừa nhận vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn, bà Gower cho rằng triển vọng trong những tháng tới vẫn tích cực.

“Chúng tôi nhìn thấy dư địa tăng của vàng trong khoảng thời gian 12 tháng”, vị chuyên gia chia sẻ.

Theo Gower, Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ trở lại trên 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2027.

“Vì vậy, với những đợt điều chỉnh như hiện nay, chúng tôi sẽ xem đó là thời điểm để gia tăng vị thế vàng”, bà nói.

Như vậy, theo Morgan Stanley, những đợt giảm giá của vàng trong ngắn hạn chưa làm thay đổi triển vọng dài hạn. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương, dòng tiền vào các quỹ ETF và những lo ngại về nợ công vẫn là các yếu tố có thể hỗ trợ kim loại quý, trong khi mốc 4.000 USD được bà Gower xem là vùng hỗ trợ đáng chú ý.