Ông Nguyễn Đông Bắc được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

Dấu ấn vẻ vang trong nhiệm kỳ

Trong giai đoạn 2020 - 2026, tổ chức Hội trải qua những thay đổi lớn về mô hình tổ chức do thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, song Hội Nhà báo tỉnh luôn tích tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 29/8, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Tính

Hội Nhà báo hiện có 155 hội viên, sinh hoạt tại 2 chi hội và 3 câu lạc bộ trực thuộc (tăng 27 hội viên so với nhiệm kỳ trước).

Hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức bình quân từ 2 - 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mỗi năm.

Các tác phẩm báo chí của hội viên, nhà báo Lạng Sơn cũng đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, giải thưởng báo chí chuyên ngành ở Trung ương. Như Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải thưởng báo chí về Khoa học công nghệ, An toàn giao thông; Liên hoan Truyền hình toàn quốc; Liên hoa Phát thanh toàn quốc…

Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020–2025 với 225 tác phẩm được trao giải; Bản tin Người làm báo Lạng Sơn được duy trì và từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, với 30 kỳ được xuất bản; Hội cũng triển khai hỗ trợ sáng tạo 100 tác phẩm báo chí chất lượng cao theo hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam…

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hoàng Tính

Giữ vững "trái tim nóng" giữa dòng chảy Trí tuệ nhân tạo

Tại Đại hội đại biểu đã có nhiều tham luận về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công cụ AI đang làm thay đổi căn bản cách thức vận hành của các tòa soạn hiện đại.

Ông Lê Quang Bình – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Nhà báo cao tuổi cho hay: “Việc chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu đối với các cơ quan báo chí mà cũng rất cần được triển khai trong các hoạt động của Hội. Trước hết, phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức các lớp tập huấn và cung cấp thông tin theo hướng trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến”.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Tính

Nhà báo Trí Dũng - Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lạng Sơn: “Chuyển đổi số không thể thay thế bản lĩnh và đạo đức của người làm báo. Công nghệ có thể giúp tạo ra một video nhanh hơn, một đồ họa đẹp hơn, một bài viết tiếp cận nhiều người hơn. Nhưng công nghệ không thể thay thế việc phóng viên trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ nhân vật, kiểm chứng thông tin và cảm nhận đời sống. Vì vậy, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, người làm báo càng phải trở về với những giá trị căn bản của nghề từ đi, nghe, nhìn, kiểm chứng, suy nghĩ và chịu trách nhiệm với từng dòng chữ, từng hình ảnh mình công bố”.

Nhà báo Lê Thị Thuận - Chi hội Nhà báo Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Một tác phẩm báo chí ngày nay không còn chỉ có chữ mà có thể kết hợp hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa, liên kết và nhiều hình thức thể hiện sinh động khác. Công nghệ càng phát triển, người làm báo càng cần hiểu rõ mình có thể khai thác công nghệ ở đâu, sử dụng như thế nào và đâu là giới hạn không thể thay thế. Không nhất thiết mỗi nhà báo phải trở thành chuyên gia công nghệ, nhưng cần hiểu công cụ mình sử dụng, biết công cụ nào phù hợp và biết giới hạn của chúng”.

Khát vọng mới nơi cửa ngõ vươn xa

Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Hà - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam: “Trong nhiệm kỳ 2026-2031 Báo chí Lạng Sơn cần phát huy thế mạnh của một tỉnh biên giới, chủ động phản ánh những vấn đề về biên giới, cửa khẩu, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và đời sống đồng bào các dân tộc, đưa những thông tin, hình ảnh về Lạng Sơn đến công chúng cả nước. Thông qua các tác phẩm báo chí, góp phần quảng bá hình ảnh Lạng Sơn – Xứ Lạng, đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển địa phương”.

Bà Vũ Thị Hà - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khẳng định·: “Trong nhiệm kỳ vừa qua Báo chí Lạng Sơn đã chủ động thích ứng với chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động trên các nền tảng số, mở rộng không gian thông tin, nâng cao sức lan tỏa và khả năng tiếp cận công chúng”.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu. Ảnh

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, với phương châm “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, báo chí cách mạng Lạng Sơn tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, củng cố niềm tin trọn vẹn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương biên giới” ông Tùng cho hay.

Ông Nguyễn Đông Bắc được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Tính

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Hoàng Tính

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 8 đồng chí, Ban thường vụ 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn đã được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.