Ông Trump áp thuế mạnh tay với Canada, đe dọa khơi lại chiến tranh thương mại

Cầu hòa bình ở biên giới Canada - Mỹ. Ảnh: GI.

Mức thuế 50% đối với một số mặt hàng của Canada, bao gồm thiết bị và máy móc điện, nằm trong số những mức thuế cao nhất mà chính quyền của ông từng áp đặt lên bất kỳ quốc gia nào.

Mặc dù ông Trump gần đây đã đe dọa áp thuế quan đối với nước láng giềng của Mỹ để trả đũa việc khói từ các vụ cháy rừng tràn vào phía bắc nước Mỹ, song các quan chức chính quyền cho biết các mức thuế quan mới nhất không liên quan đến vấn đề này.

Theo thông báo của Nhà Trắng, các khoản thuế này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng nước này "tin tưởng vào những lợi ích của thương mại tự do và công bằng".

Ông Carney nói: “Trong mọi hoàn cảnh, Canada sẽ nỗ lực không ngừng và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để củng cố sức mạnh trong nước và hỗ trợ người lao động, nông dân, doanh nghiệp và gia đình Canada”.

Nhưng Thủ hiến Ontario Doug Ford còn đi xa hơn, ngay lập tức khuyến khích Canada trả đũa.

“Nếu các mức thuế này được áp dụng, Canada nên đáp trả bằng cách áp thuế tương ứng, từng đồng một” - ông Ford nói trong một bài đăng trên X.

Ông Trump viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, một đạo luật cho phép tổng thống áp đặt thuế quan lên tới 50% khi một quốc gia khác phân biệt đối xử với hàng hóa của Mỹ. Tuy nhiên, đạo luật này chưa bao giờ được áp dụng theo cách đó.

Một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng của Canada, bao gồm các sản phẩm năng lượng, khoáng sản thiết yếu, cá và các mặt hàng khác chịu thuế theo ngành, như ô tô và kim loại, đã được miễn trừ khỏi đợt áp thuế mới nhất.

Tuy nhiên, không giống như các loại thuế khác mà ông Trump đã áp đặt lên Canada, sẽ không có ngoại lệ nào đối với các mặt hàng thuộc hiệp định thương mại được gọi là Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada, hiện đang trong quá trình đàm phán.

Một công cụ thương mại tiềm năng mới

Theo công ty nghiên cứu Capital Economics, chỉ khoảng 5% hàng nhập khẩu của Canada sẽ bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới - hoặc khoảng 0,6% tổng lượng hàng nhập khẩu của Mỹ.

Tuy nhiên, nếu việc ông Trump sử dụng Điều 338 được tòa án chấp thuận, nó có thể trở thành một công cụ hữu ích trong các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai, theo Stephen Brown, nhà kinh tế trưởng khu vực Bắc Mỹ tại Capital Economics.

Thuế quan đã trở thành một trong những chiến thuật đàm phán kinh tế mà Trump thường sử dụng, và ông đã cố gắng áp dụng chiến thuật này lên mọi đối tác thương mại lớn của Mỹ trong nhiệm kỳ gần đây nhất của mình.



Trong tuyên bố hôm thứ Hai, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Canada là một trong hai quốc gia đã chọn cách trả đũa thuế quan của Mỹ thay vì đàm phán - quốc gia còn lại là Trung Quốc.