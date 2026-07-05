Ông Trump công bố tờ 100 USD có chữ ký của ông

Tờ 100 USD có chữ ký của ông Trump phía trên, ở dưới là chữ ký của Bộ trưởng Tài chính Bessent. Ảnh: TS.

Hôm thứ Bảy 4/7, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã ca ngợi những thành tựu kinh tế của Tổng thống Trump và cho rằng việc phát hành tiền tệ mang chữ ký của ông Trump để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh là "hoàn toàn phù hợp".

"Không có cách nào mạnh mẽ hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử của đất nước vĩ đại của chúng ta và Tổng thống Donald J. Trump hơn là những tờ đô la Mỹ mang chữ ký của ông ấy, và việc phát hành loại tiền tệ lịch sử này vào dịp kỷ niệm 500 năm là điều hoàn toàn phù hợp" - ông Bessent đăng tải trên X.

Ông Bessent cho biết hồi tháng 3 rằng chính quyền dự định in chữ ký của ông Trump lên tiền tệ Mỹ để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Thủ quỹ Hoa Kỳ Brandon Beach hôm thứ Bảy đăng tải rằng "chúng tôi mong chờ những tờ tiền 100 đô la này sớm được đưa vào lưu thông."

Hình ảnh mà ông Trump đăng tải cho thấy chữ ký của tổng thống nằm phía trên chữ ký của Bessent. Trước đây, tờ 100 đô la có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thủ quỹ Hoa Kỳ, nhưng không có chữ ký của tổng thống đương nhiệm.

"Dấu ấn của Tổng thống trong lịch sử với tư cách là kiến trúc sư của thời kỳ hoàng kim phục hưng kinh tế của nước Mỹ là không thể phủ nhận. Việc in chữ ký của ông lên tiền tệ Mỹ không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng" - ông Beach nói trong thông báo hồi tháng Ba .

Ông Trump đã biến việc đưa tên và hình ảnh của mình lên hàng loạt các tài liệu và địa danh của Mỹ thành một dự án đầy tâm huyết. Chính quyền của ông cũng đã đưa hình ảnh, tên hoặc cả hai lên hộ chiếu kỷ niệm của Mỹ, thẻ vào cửa các công viên quốc gia, biểu ngữ trên nhiều tòa nhà cơ quan ở Washington D.C., các tổ chức văn hóa như Viện Hòa bình mỹ và các tài khoản đầu tư đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Bang Florida cũng đã đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach theo tên ông.

Một số thành viên Quốc hội muốn tiến thêm một bước nữa và đưa hình ảnh của ông Trump lên tiền tệ, bằng cách đệ trình một dự luật để in chân dung ông lên tờ tiền mệnh giá 250 USD nhân kỷ niệm. Tuy nhiên, kết quả đó khó có thể xảy ra, vì nó cần sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ trong Quốc hội. Luật pháp Mỹ quy định rằng "Chỉ chân dung của người đã khuất mới được phép xuất hiện trên tiền tệ và chứng khoán của Mỹ", nhưng dự luật của Hạ viện lại tìm cách "tạo ra một ngoại lệ cho những cá nhân đang hoặc đã từng là Tổng thống Mỹ".

Đầu năm nay, các nhân viên tại Cục Khắc và In tiền đã chuẩn bị các mẫu thử cho tờ 250 USD có chân dung và chữ ký của ông Trump. Bộ trưởng Bessent nói rằng ông không nghĩ "có điều gì bất thường" khi đặt chân dung ông Trump lên tiền tệ của Mỹ. chuẩn bị cho mọi tình huống nếu dự luật được thông qua".