Ông Trump dọa ngừng giao dịch với các đối tác thương mại hàng đầu trừ khi Fed hạ lãi suất, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Ông Trump yêu cầu Fed hạ lãi suất. Ảnh: AP.

“HÃY GIẢM LÃI SUẤT HOẶC TÔI SẼ NGỪNG GIAO DỊCH VỚI CÁC NƯỚC MÀ CHÚNG TA ĐANG THÂM HỤT THƯƠNG MẠI, điều mà Tòa án Tối cao Mỹ, trong phán quyết về thuế quan nực cười và rất tốn kém của mình, đã mạnh mẽ thừa nhận 'Tổng thống' có quyền tuyệt đối làm” - ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. “NÓ TỐT HƠN CẢ THUẾ QUAN! Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang, với người lãnh đạo mới tuyệt vời của họ, phải thông minh hơn - HÃY LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC!”

Thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Mỹ đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn nhất với Trung Quốc năm ngoái với hơn 200 tỷ USD, tiếp theo là Mexico và Việt Nam. Nhìn chung, theo dữ liệu thương mại liên bang, Mỹ đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại 1,2 nghìn tỷ USD với tất cả các đối tác thương mại vào năm ngoái.

Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra ngay sau khi báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ đã thuê 162.000 lao động mới trong tháng đó, gấp hơn hai lần so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Báo cáo khả quan này mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất để đối phó với những lo ngại về lạm phát. Các quan chức sẽ họp vào cuối tháng này để quyết định mức lãi suất phù hợp.

Cục Dự trữ Liên bang từ chối bình luận về bài đăng của ông Trump.



Việc tăng lãi suất đang được xem xét

Sau khi báo cáo việc làm được công bố lúc 8:30 sáng giờ miền đông Mỹ vào thứ Sáu, tỷ lệ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới đã tăng từ 49% hôm thứ Năm lên 60%, theo CME FedWatch.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra những tín hiệu trái chiều trước thềm cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 9.

Tuần trước, Warsh đã ra tín hiệu rằng ông sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn ở mức quá cao.

“Chúng ta phải tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang tiến đến mục tiêu của chúng ta một cách rõ ràng và với tốc độ đủ nhanh. Nếu không, chúng ta còn nhiều việc phải làm” - ông Warsh phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang.

Theo dữ liệu CPI, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ đã tăng vọt một điểm phần trăm lên 3,4% trong tháng 7 kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra vào tháng 2.

Lạm phát gia tăng chủ yếu bắt nguồn từ sự tăng vọt của giá xăng dầu, khiến các tàu chở dầu hầu như không thể đi qua eo biển Hormuz. Điều này đã khiến các doanh nghiệp phải trả nhiều tiền hơn để vận chuyển hàng hóa, và nhiều công ty đã báo hiệu sẽ tăng giá trong thời gian tới.

Nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa cắt đứt thương mại, điều đó có thể gây thêm áp lực tăng giá. Nhưng điều đó giả định rằng các doanh nghiệp Mỹ có thể nhanh chóng tìm được nhà cung cấp thay thế cho các mặt hàng mà họ đã nhập từ các quốc gia đó. Trong nhiều trường hợp, điều đó có thể cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Sự gián đoạn do đó có thể ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế.

Chiến dịch gây áp lực lên Fed

Đây không phải là lần đầu tiên trong tuần này ông Trump kêu gọi giảm lãi suất. Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Hai, ông Trump nói rằng việc thảo luận về việc tăng lãi suất là "vô lý".

“Điều đó thật nực cười vì thành công trong tăng trưởng không gây ra lạm phát,” ông Trump nói. “Lạm phát xảy ra do những nguyên nhân khác”.

Những bình luận này nhấn mạnh chiến dịch gây áp lực kéo dài của ông Trump lên Fed để cắt giảm lãi suất. Điều đó bao gồm cả nỗ lực của Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook với những cáo buộc chưa được chứng minh về gian lận thế chấp. Tòa án Tối cao cuối cùng đã phán quyết rằng Trump không có thẩm quyền để cách chức bà. (Bà Cook chưa bị buộc tội bất kỳ hành vi sai trái nào.)

Bộ Tư pháp của chính quyền Trump cũng đã mở một cuộc điều tra hình sự vào năm ngoái về cách ông Powell xử lý dự án cải tạo trị giá hàng tỷ đô la của ngân hàng trung ương khi ông còn là chủ tịch. Cuộc điều tra sau đó đã bị đình chỉ, loại bỏ một trở ngại lớn đối với việc Thượng viện phê chuẩn ông Warsh.