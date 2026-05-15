Ông Trump đưa các CEO hàng đầu đến Bắc Kinh nhưng không có nhiều thương vụ lớn được ký kết

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa Tổng thống Trump thăm Thiên Đàn. Ảnh: Xinhua.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý đặt mua 200 máy bay Boeing, đây là lần mua máy bay thương mại do Mỹ sản xuất đầu tiên của nước này trong gần một thập kỷ, mặc dù con số này ít hơn so với dự đoán của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, Bắc Kinh không xác nhận bất kỳ thương vụ mua sắm lớn nào.

Khi được hỏi về bình luận của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn không trực tiếp đề cập đến nhân vật này, mà chỉ nói rằng "bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ là cùng có lợi và hợp tác đôi bên cùng có lợi".

Ông nói thêm rằng cả hai bên nên nỗ lực thực hiện "sự đồng thuận quan trọng" mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được và mang lại sự ổn định hơn cho quan hệ thương mại song phương và nền kinh tế toàn cầu.

Vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh thỏa thuận ngừng chiến thương mại đạt được hồi tháng 10, theo đó Washington tạm dừng việc tăng thuế mạnh đối với hàng hóa Trung Quốc trong khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer có mặt trong chuyến thăm, nói với đài Bloomberg TV hôm thứ Sáu rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có gia hạn thỏa thuận ngừng trả đũa sau tháng 11 hay không.

Nhà Trắng cho biết cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thành lập một "Hội đồng Thương mại" để quản lý mối quan hệ mà không cần phải mở lại các cuộc đàm phán về thuế quan.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại cho Washington, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước với CNBC rằng ông kỳ vọng sẽ có tiến triển về một cơ chế hỗ trợ đầu tư trong tương lai.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi những hệ thống này có thể hoạt động đầy đủ.

Công nghệ và thương mại

Ông Trump đem theo một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao đến Trung Quốc, đại diện cho các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không, xe điện và chip trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, trong đó có các nhân vật như Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla, Jensen Huang của Nvidia.

Tesla phụ thuộc rất nhiều vào nhà máy khổng lồ ở Thượng Hải và người tiêu dùng Trung Quốc, trong khi Nvidia lại đứng ở trung tâm cuộc đua trí tuệ nhân tạo và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chip tiên tiến.



Ông Trump nói với Fox News rằng "Trung Quốc sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào những người đó", nhưng không nói rõ thêm, và những vấn đề gai góc vẫn còn đó.

Công nghệ vẫn là rào cản lớn nhất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chip - nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các năng lực trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Trung Quốc - vẫn được duy trì, và ông Greer cho biết đây không phải là vấn đề chính được thảo luận trong các cuộc đàm phán.

Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy việc tiếp cận rộng rãi hơn với các công nghệ tiên tiến, đồng thời chỉ trích những gì họ cho là nỗ lực kìm hãm sự phát triển công nghiệp của nước này.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ là một phần quan trọng trong các cuộc thảo luận, nhưng không hề có đề cập nào về nó trong các báo cáo tóm tắt từ hội nghị thượng đỉnh.

Ông Bessent cho biết các phái đoàn đã thảo luận về các biện pháp bảo vệ AI, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu so với Trung Quốc trong lĩnh vực AI là "vô cùng quan trọng".

Tiếp cận thị trường và hợp tác

Nông dân tại Mỹ đang tìm cách tăng cường tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với đậu nành, thịt bò và gia cầm.

Theo ông Greer, các thỏa thuận về việc Trung Quốc mua nông sản và thịt bò đã được hoàn tất.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tránh xác nhận bất kỳ thỏa thuận nông nghiệp mới nào, chỉ nói rằng cả hai bên đã nhất trí duy trì quan hệ thương mại ổn định và mở rộng hợp tác trên cơ sở "bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi".

Theo Nhà Trắng, cuộc đàm phán bao gồm thảo luận về việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các công ty Mỹ và tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào các ngành công nghiệp của Mỹ.

Theo trang tin Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã nói với các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng "cánh cửa của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn" và các công ty Mỹ sẽ có "triển vọng rộng mở hơn" tại thị trường Trung Quốc.

Ông cũng kêu gọi mở rộng hợp tác trong thương mại, nông nghiệp, y tế, du lịch và thực thi pháp luật, mô tả mối quan hệ song phương là "cùng có lợi" và mang lại "kết quả đôi bên cùng thắng".

Về vấn đề dầu mỏ, mặc dù hai bên nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được mở cửa và Trung Quốc tuyên bố phản đối quân sự hóa eo biển, nhưng giới quan sát không tin rằng ông Tập Cận Bình sẽ tạo sức ép lớn với Iran.

Dự kiến sẽ có thêm các cuộc thảo luận giữa hai bên trước thềm hội nghị thượng đỉnh đó, với hy vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được bước đột phá lớn về thương mại, điều mà lần này vẫn chưa thể thực hiện được.