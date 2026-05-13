Ông Trump đưa hàng chục CEO sang Trung Quốc tìm kiếm lợi ích kinh doanh nhưng “trùm AI” Nvidia bị gạt ra ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) lắng nghe Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Sảnh Cross của Nhà Trắng trong một sự kiện về “Đầu tư vào nước Mỹ” vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 tại Washington, DC. Ảnh Andrew Harnik/Getty Images

Tuy nhiên, một cái tên đáng chú ý lại không xuất hiện trong danh sách: Jensen Huang - CEO của Nvidia, công ty chip AI giá trị nhất thế giới.

Theo CNBC, Nhà Trắng đã mời nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia phái đoàn, trong đó có CEO Qualcomm Cristiano Amon, CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook và CEO Boeing Kelly Ortberg.

Sự vắng mặt của ông Jensen Huang được xem là tín hiệu cho thấy Nvidia khó có thể sớm khôi phục hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc - thị trường từng đóng góp ít nhất 20% doanh thu trung tâm dữ liệu của hãng.

Nvidia bị “kẹt” giữa cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung

Trong 18 tháng qua, ông Jensen Huang đã nhiều lần tới Trung Quốc để duy trì quan hệ với khách hàng và đối tác. Chuyến đi gây chú ý nhất diễn ra mùa hè năm ngoái, khi ông xuất hiện công khai tại nhiều sự kiện lớn ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

Tuy nhiên, các chip AI tiên tiến nhất của Nvidia - vốn được sử dụng để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo - đang chịu các lệnh kiểm soát xuất khẩu ngày càng siết chặt từ Washington.

Nvidia cho biết ngay cả các phiên bản chip đã được chính phủ Mỹ phê duyệt cũng vẫn chưa được phép bán vào Trung Quốc.

Điều này khiến giới phân tích nhận định triển vọng phục hồi doanh thu của Nvidia tại Trung Quốc trong ngắn hạn là rất thấp.

Hao Hong, Giám đốc đầu tư của Lotus Asset Management, nhận định với CNBC rằng cho dù ông Jensen Huang tham gia phái đoàn của ông Trump thì điều đó “gần như không mang lại nhiều giá trị thực tế”.

“Khả năng chính quyền Trump cho phép Trung Quốc mua các dòng chip AI tiên tiến của Nvidia là rất thấp”, ông nói.

Theo chuyên gia này, xu hướng “tách rời công nghệ” giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Cuộc cạnh tranh quyết định vị thế địa chính trị toàn cầu

Ông Hao Hong cho rằng Bắc Kinh hiện đã nhận ra cạnh tranh công nghệ sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định vị thế địa chính trị của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nhiều năm tới.

“Trung Quốc hiểu rằng cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định cán cân quyền lực toàn cầu”, ông nhận định.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ khác dường như vẫn nhìn thấy cơ hội lớn tại thị trường Trung Quốc.

Boeing được kỳ vọng sẽ giành được đơn hàng lớn đầu tiên từ Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng thương mại và địa chính trị.

Apple và Tesla cũng đang tìm cách duy trì vị thế tại thị trường tiêu dùng lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh tăng trưởng trong nước Mỹ có dấu hiệu chậm lại.

Ông Jensen Huang từng bày tỏ nguyện vọng tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

Tuần trước, Jensen Huang nói với CNBC rằng ông sẽ rất vinh dự nếu được mời tham gia chuyến đi cùng Tổng thống Trump.

“Chúng ta nên để Tổng thống công bố những gì ông ấy muốn công bố. Nhưng nếu được mời, đó sẽ là một đặc ân và vinh dự lớn khi được đại diện cho nước Mỹ”, CEO Nvidia nói.

Tuy nhiên, cuối cùng Nvidia vẫn không có mặt trong danh sách doanh nghiệp tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh.

Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ tới Bắc Kinh vào tối thứ Tư theo giờ địa phương và có hai ngày làm việc với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ đương nhiệm trong gần một thập kỷ qua - diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ, thương mại và địa chính trị giữa hai nước ngày càng gay gắt.