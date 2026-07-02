Ông Trump thắng đậm nhờ tiền số, kiếm ít nhất 1,4 tỷ USD, vượt mọi "ông lớn" crypto ở Mỹ bất chấp thị trường lao dốc

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Theo bản kê khai tài sản dài 927 trang do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố ngày 30/6, nguồn thu lớn nhất của ông Trump đến từ lĩnh vực tiền mã hóa.

Cụ thể, khoảng 594 triệu USD đến từ World Liberty Financial, dự án tiền số do ông cùng các con trai đồng sáng lập. Khoảng 636 triệu USD liên quan đến hoạt động kinh doanh memecoin mang tên ông Trump. Gần 197 triệu USD từ thương vụ bán cổ phần tại Stablecoin Holdco.

Ngoài tiền số, bản kê khai cũng ghi nhận doanh thu từ các khách sạn, sân golf và nhiều hoạt động kinh doanh khác, nhưng crypto vẫn là nguồn thu lớn nhất.

Ông Trump kiếm được nhiều tiền hơn cả Coinbase

Phần lớn khoản thu từ tiền mã hóa của ông Trump đến từ các thương vụ bán token và bán cổ phần, thay vì doanh thu vận hành thường xuyên.

Trong khi đó, Coinbase, sàn giao dịch tiền số có lợi nhuận cao nhất tại Mỹ, chỉ ghi nhận 1,26 tỷ USD lợi nhuận ròng trong năm theo chuẩn mực kế toán doanh nghiệp đại chúng.

Bloomberg lưu ý rằng số liệu của ông Trump là tự khai báo và tuân theo các quy định công bố tài sản khác với báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nên không thể so sánh hoàn toàn trực tiếp.

Trả lời báo giới hôm 1/7, ông Trump giảm nhẹ ý nghĩa của khoản thu này, cho rằng bản thân đã là người giàu có trước khi trở thành tổng thống và bác bỏ các câu hỏi về khả năng hưởng lợi không phù hợp từ cương vị nguyên thủ quốc gia.

Thị trường lao dốc, nhiều doanh nghiệp thua lỗ

Khoản thu khổng lồ của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tiền số trải qua một năm đầy khó khăn.

Thị trường crypto chứng kiến đợt bán tháo mạnh sau khi khoảng 19 tỷ USD các vị thế đầu cơ bị thanh lý vào ngày 10/10. Trước đó chỉ vài ngày, Bitcoin từng lập đỉnh trên 126.000 USD, nhưng hiện đã giảm xuống chưa bằng một nửa mức này.

Giá Bitcoin lao dốc khiến nhiều công ty khai thác tiền số chuyển hướng sang lĩnh vực AI nhằm tìm kiếm nguồn thu mới.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa cũng chịu ảnh hưởng khi khối lượng giao dịch suy giảm.

Trong khi đó, Strategy Inc. (trước đây là MicroStrategy), doanh nghiệp nổi tiếng với chiến lược nắm giữ lượng lớn Bitcoin, ghi nhận khoản lỗ lên tới 3,8 tỷ USD sau cú giảm mạnh của đồng tiền số lớn nhất thế giới.

Ông Trump thúc đẩy ngành crypto

Kể từ chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đã chuyển từ người chỉ trích sang một trong những chính trị gia ủng hộ tiền số mạnh mẽ nhất.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã thúc đẩy nhiều chính sách có lợi cho ngành, bao gồm luật mới dành cho các tổ chức phát hành stablecoin và bổ nhiệm nhiều quan chức được đánh giá có quan điểm thân thiện với thị trường tiền mã hóa.

Dưới thời ông Trump, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng hủy bỏ nhiều vụ kiện nhằm vào các sàn giao dịch tài sản số vốn được khởi xướng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump còn ban hành lệnh ân xá cho một số lãnh đạo ngành crypto, trong đó có Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập sàn Binance, người trước đó đã nhận tội liên quan đến các vi phạm về chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhà Trắng bác bỏ xung đột lợi ích

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định ông Trump không trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của gia đình và phủ nhận mọi cáo buộc xung đột lợi ích.

Ông Vincent Liu, Giám đốc đầu tư của Kronos Research, nhận định: "Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Trump đã tạo ra tâm lý tích cực đối với thị trường tiền mã hóa".

Tuy nhiên, hiệu suất của các đồng tiền số do hai dự án mang lại nguồn thu lớn nhất cho ông Trump lại khá thất vọng.

Theo dữ liệu của CoinGecko: Memecoin của ông Trump đã giảm hơn 95% giá trị kể từ khi ra mắt. Token của World Liberty Financial cũng mất khoảng 75%.

Mặc dù khoản thu 1,4 tỷ USD của ông Trump vượt xa bất kỳ công ty crypto niêm yết nào tại Mỹ, Bloomberg cho biết trên phạm vi toàn cầu vẫn có những doanh nghiệp còn sinh lời lớn hơn. Đơn cử, Tether, đơn vị phát hành đồng stablecoin lớn nhất thế giới, tuyên bố đạt hơn 10 tỷ USD lợi nhuận trong năm qua, dù con số này chưa được kiểm toán độc lập xác nhận.