Ông Trump ngăn chặn 'du lịch sinh con' ở Mỹ để lấy quốc tịch

Các sắc lệnh mới có phạm vi hẹp hơn so với sắc lệnh bao quát trước đó được ban hành ngay sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Sắc lệnh trước đó quy định rằng trẻ sơ sinh sinh ra ở Mỹ mà không có ít nhất một cha mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp sẽ không được cấp quốc tịch tự động. Nhưng Tòa án Tối cao vào ngày 30/6 đã bác bỏ sắc lệnh đó, cho rằng nó không thể dung hòa với Tu chính án thứ 14 .

“Đó là một quyết định rất, rất đáng tiếc” - ông Trump nói về phán quyết trong cuộc họp báo hôm 6/8. “Vì vậy, chúng tôi đang điều chỉnh vì nó rất không công bằng”.

Một trong những sắc lệnh mới áp dụng cho trẻ em có cha mẹ không phải là công dân Mỹ, trong đó ít nhất một người là “kẻ thù nước ngoài”, một nhân viên chính phủ nước ngoài làm việc cho chính phủ nước ngoài tại Mỹ, hoặc người “tham gia giao dịch thương mại để mua hoặc tiếp cận quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra tại Mỹ”.

Con cái của các nhà ngoại giao nước ngoài vốn đã bị loại trừ khỏi quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra tại Mỹ, và sắc lệnh mới mở rộng thêm các đối tượng được áp dụng.

Sắc lệnh này cũng hạn chế quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ đối với bất kỳ ai sinh ra từ cha mẹ không phải công dân Mỹ tại lãnh thổ hoặc vùng lãnh hải của Mỹ nơi quyền công dân không được quy định bởi luật liên bang, chẳng hạn như Samoa thuộc Mỹ. (Các lãnh thổ lớn của Mỹ như Puerto Rico và Guam quy định quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ bằng luật liên bang, mặc dù một nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đệ trình dự luật nhằm chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ đối với các lãnh thổ này).

Sắc lệnh khác đề cập cụ thể đến việc phụ nữ mang thai nước ngoài đến Mỹ để sinh con, yêu cầu Ngoại trưởng và Bộ trưởng An ninh Nội địa phải hành động và ban hành các quy định để ngăn chặn bất kỳ công dân nước ngoài nào cố gắng nhập cảnh vào Mỹ để tham gia "du lịch sinh con" hoặc trục xuất những người đó nếu cần thiết.

Chưa rõ nỗ lực mới nhất của Tổng thống sẽ thành công đến mức nào. Khi được hỏi hôm thứ Năm liệu ông có tin rằng các sắc lệnh hành pháp mới của mình sẽ vượt qua được sự xem xét về mặt hiến pháp hay không, Tổng thống nói, "Tôi nghĩ là có."



Siết chặt hoạt động "du lịch sinh con"

Để thực thi sắc lệnh về "du lịch sinh con", ông Trump hôm thứ Năm tuyên bố sẽ có "những đợt trấn áp rất mạnh". Tổng thống cáo buộc một số cá nhân đang "mua đường vào" nước Mỹ hoặc "xây dựng doanh nghiệp" dựa trên luật quốc tịch theo quyền sinh ra ở nước này.

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho biết "du lịch sinh con" đã là một vấn đề tồn tại hàng thập kỷ. "Mọi người đến đây giả vờ là khách du lịch, giả vờ là du khách, nói rằng họ muốn đến Disneyland, muốn tham quan một tượng đài hay một công viên quốc gia, nhưng lý do thực sự họ đến đây là để sinh con, để đứa trẻ đó tự động trở thành công dân, rời khỏi đất nước chúng ta, và sau đó có một đứa con mang quốc tịch Mỹ" - Miller nói tại lễ ký kết.

Không có số liệu chính thức nào thống kê "du lịch sinh con". Dữ liệu của chính phủ cho thấy có ít hơn 10.000 ca sinh ở Mỹ có mẹ mang địa chỉ nước ngoài vào năm 2024, nhưng một bài báo tháng 4/2026 của Viện Chính sách Di cư (Migration Policy Institute), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington DC, cho biết các ước tính dựa trên điều tra dân số cho thấy "du lịch sinh con" có từ 22.000 đến 26.000 trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi năm ở nước này.



Các hoạt động "du lịch sinh con" có tổ chức đã được báo cáo trong quá khứ. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng An ninh Nội địa và Bộ trưởng Nội vụ hồi đầu năm nay, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại về việc các bà mẹ tương lai người Trung Quốc đến thăm Quần đảo Bắc Mariana, lãnh thổ quần đảo của Mỹ ở Thái Bình Dương, như một điểm đến "du lịch sinh con".

Chính quyền nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đã mạnh tay trấn áp "du lịch sinh con" thông qua một quy định năm 2020 cho phép Bộ Ngoại giao từ chối cấp thị thực du lịch cho người nộp đơn mà họ có "lý do để tin rằng người đó có ý định đi du lịch" vì mục đích đó. Theo một báo cáo thiểu số năm 2022 của Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện, quy định đó đã khiến các công ty "du lịch sinh con" khó tiếp tục hoạt động tại nước này hơn.

Vào tháng Tư, người phụ trách biên giới Tom Homan đã nói với Fox News rằng "du lịch sinh con" từ các đối thủ địa chính trị Nga và Trung Quốc đặc biệt đặt ra "mối đe dọa an ninh quốc gia đáng kể".