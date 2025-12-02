Ông Trump tiết lộ đã chọn người đứng đầu FED
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra lựa chọn và sẽ sớm công bố nhân vật quyền lực nhất của nền kinh tế Mỹ. Quyết định đề cử sắp tới khép lại quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều tháng do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn dắt, với một danh sách chung kết gồm 5 ứng viên trình lên ông Trump.
Rất ít người có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu như người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ. Chỉ vài lời từ chủ tịch Fed cũng có thể làm dịch chuyển thị trường và xoay chuyển hàng tỷ đô la. Đây là vị trí có sức nặng đến mức Tổng thống Trump từng đùa rằng ông có thể tự đảm nhiệm.
Ông Trump chưa bao giờ giấu sự không ưa đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng Năm. Trump từng nhiều lần nói ông sẽ sa thải Powell hoặc buộc ông phải từ chức; chỉ trích Powell vì không hạ lãi suất; và kêu gọi Hội đồng Thống đốc Fed phế truất ông. Giờ đây, cuối cùng ông Trump cũng có cơ hội định hình lại ngân hàng trung ương theo ý mình - và ông đang nắm lấy cơ hội đó.
Nếu ông Trump công bố quyết định trước cuối năm nay, đây sẽ là lần sớm nhất một tổng thống đưa ra đề cử chủ tịch Fed trước khi người đương nhiệm rời nhiệm sở.
Tuần trước Bộ trưởng Tài chính Bessent nói rằng có “khả năng rất cao” ông Trump sẽ công bố lựa chọn trước Giáng sinh.
Bất kỳ ai được ông Trump chọn đều sẽ phải được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn, và sẽ lãnh đạo ngân hàng trung ương trong bối cảnh cơ quan này phải cân bằng nhiều ưu tiên mâu thuẫn nhau sau khi các chính sách kinh tế quy mô lớn của chính quyền làm tăng rủi ro lạm phát cao hơn và tăng trưởng yếu đi.
Hiện các nhà hoạch định chính sách của Fed đang chia rẽ về việc các chính sách của ông Trump đang tác động như thế nào đến nền kinh tế.
Dưới đây là những gương mặt nằm trong danh sách rút gọn của chính quyền cho vị trí đứng đầu Fed.
1, Michelle “Miki” Bowman - Phó Chủ tịch phụ trách Giám sát Hội đồng Thống đốc FED
2, Kevin Hasset - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia
3, Rick Rieder - Giám đốc Đầu tư mảng Thu nhập Cố định Toàn cầu tại công ty quản lý quỹ BlackRock
4, Christopher Waller - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang
5, Kevin Warsh - Nghiên cứu viên thỉnh giảng về Kinh tế học tại Viện Hoover
