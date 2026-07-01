Ông Trump tiết lộ lợi nhuận khủng 1,4 tỷ USD từ tiền điện tử

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Theo báo cáo tài chính thường niên mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã thu về hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền điện tử vào năm ngoái, cho thấy quy mô hoạt động đầu tư của gia đình ông vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Hồ sơ dài 927 trang , được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Ba 30/6, cho thấy thu nhập liên quan đến tiền điện tử của ông Trump vượt xa phần lớn thu nhập truyền thống từ bất động sản và khu nghỉ dưỡng.

Khoản mục lớn nhất là 635 triệu USD tiền bản quyền liên quan đến thỏa thuận cấp phép với Celebration Coins. Đồng tiền điện tử $TRUMP được ra mắt ngay trước lễ nhậm chức của ông vào tháng 1/2025 và đã tăng vọt lên giá trị thị trường hàng tỷ USD trước khi sụp đổ. Hiện tại, giá trị của nó đã giảm hơn 95% so với mức đỉnh, khiến nhiều nhà đầu tư muộn chịu tổn thất nặng nề ngay cả khi ông Trump báo cáo thu nhập liên quan lên đến hàng trăm triệu USD.

Ông Trump cũng báo cáo thu được hơn 525 triệu USD từ World Liberty Financial, một công ty đầu tư tiền điện tử do các con trai và cộng sự kinh doanh của ông đồng sáng lập, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff. Hồ sơ cũng liệt kê thêm 65 triệu USD từ việc bán cổ phần và gần 197 triệu USD tiền thu ròng từ một giao dịch stablecoin.

Tổng thống cũng cho biết ông nắm giữ "hơn 50 triệu USD" bitcoin và "từ 5 triệu đến 25 triệu USD" ethereum, nhưng thông tin này chỉ cung cấp một phần cái nhìn về khối tài sản của ông Trump. Quy tắc đạo đức của Mỹ cho phép các quan chức báo cáo giá trị tài sản theo phạm vi rộng, với mức cao nhất chỉ được liệt kê là "trên 50 triệu USD", khiến việc tính toán giá trị thực tế tài sản của ông là không thể.

Tuy nhiên, khoản thu từ tiền điện tử dường như đã trở thành nguồn thu nhập chính của Trump. Để so sánh, ông báo cáo thu nhập 121 triệu USD từ Trump National Doral, tăng từ 110 triệu USD một năm trước đó, và 77 triệu USD từ Mar-a-Lago, tăng từ 56 triệu USD.

Ông Trump cũng tiết lộ hơn 86 triệu USD tiền bồi thường từ các vụ kiện với một số công ty lớn, bao gồm Twitter/X, ABC, CBS, YouTube và Meta. Hồ sơ cũng liệt kê nhiều khoản thu nhập từ cấp phép và xây dựng thương hiệu, bao gồm các thỏa thuận liên quan đến đồng hồ, giày thể thao, nước hoa, sách và các sản phẩm khác mang thương hiệu Trump.

Nhà Trắng bác bỏ những lo ngại về xung đột lợi ích. Phát ngôn viên Anna Kelly nói rằng ông Trump “tự hào biến Mỹ thành thủ đô tiền điện tử của thế giới” thông qua các sắc lệnh hành pháp và luật pháp hỗ trợ ngành công nghiệp này. Bà khẳng định rằng cả ông Trump lẫn gia đình ông đều không có xung đột lợi ích, gọi những cáo buộc này là “một luận điệu cũ rích và sai sự thật”.

Các nhà phê bình cho rằng các dự án tiền điện tử của ông Trump tạo ra những lo ngại về đạo đức chưa từng có, vì chính quyền của ông đã thúc đẩy các chính sách có lợi cho một ngành công nghiệp mà gia đình ông đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Tổng thống đã không thoái vốn khỏi các doanh nghiệp của mình hoặc chuyển tài sản vào một quỹ ủy thác mù trước khi trở lại nắm quyền.

Hồ sơ cũng cho thấy Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã kiếm được hàng triệu USD từ các thỏa thuận cấp phép, bao gồm hơn 10 triệu USD liên quan đến bộ phim tài liệu mang tên bà và hơn 6 triệu USD từ việc bán NFT và các vật phẩm sưu tầm.