Ông Zuckerberg bất ngờ thừa nhận Meta mắc sai lầm lớn trong cuộc chuyển đổi nhân sự sang AI

Ông Zuckerberg đang đổ hàng trăm tỷ USD vào AI nhằm tái định hình cách vận hành bên trong Meta, phản ánh xu hướng đang diễn ra tại nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Zuckerberg vừa bất ngờ thừa nhận Meta mắc sai lầm lớn trong cuộc chuyển đổi nhân sự sang AI. Ảnh Techlusive

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, ông đề cập đến tốc độ phát triển nhanh chóng của AI cũng như những thách thức mà làn sóng công nghệ này mang lại.

“Với mức độ phức tạp của những thay đổi này, chúng tôi đã mắc sai lầm và gần như chắc chắn sẽ còn mắc thêm những sai lầm khác”, ông Zuckerberg viết.

Ông cho biết Meta đang cố gắng duy trì sự ổn định tối đa trong cơ cấu tổ chức sau các đợt thay đổi lớn.

“Tôi không muốn hứa hẹn quá nhiều vì thế giới đang thay đổi theo những cách nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta", CEO Meta nói thêm.

Đồng thời, Zuckerberg nhắc lại rằng Meta hiện không có kế hoạch thực hiện thêm các đợt sa thải trên diện rộng trong năm nay.

Sa thải 10% nhân sự, chuyển 7.000 người sang các dự án AI

Bản ghi nhớ được đưa ra sau cuộc tái cơ cấu quy mô lớn của Meta vào tháng 5.

Khi đó, tập đoàn sở hữu Facebook đã cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, đồng thời điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các sáng kiến mới liên quan đến quy trình làm việc sử dụng AI.

Theo Zuckerberg, Meta sẽ tìm kiếm các vị trí công việc mới cho những nhân viên được phân công tham gia huấn luyện các mô hình AI.

“Việc tạo ra những vai trò mới quan trọng cho nhân viên cũng giúp chúng tôi thu gọn quy mô một số bộ phận. Nếu nhận thấy có sai sót ở đâu đó, chúng tôi vẫn có thể điều chuyển nhân sự trở lại", ông Zuckerberg nhấn mạnh.

Meta từ chối bình luận về nội dung bản ghi nhớ khi được Reuters liên hệ.

Tăng chi cho hoạt động nội bộ và đổi mới công nghệ

Bên cạnh việc tái cơ cấu nhân sự, Zuckerberg cho biết Meta sẽ gia tăng đầu tư cho các hoạt động xây dựng đội ngũ.

Công ty dự kiến tăng ngân sách cho các chuyến làm việc tập trung, sự kiện nội bộ và đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi lập trình quy mô lớn vào tháng 7 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm kỹ sư cũng như đẩy nhanh quá trình phát triển các mô hình AI mới.

Zuckerberg cũng thừa nhận Meta đã ghi nhận những lo ngại từ nhân viên về việc các nhà quản lý phải giám sát quá nhiều người cùng lúc và công ty sẽ điều chỉnh lại mô hình này.

Theo các nguồn tin trước đó, đơn vị Applied AI Engineering mới thành lập của Meta vận hành theo cấu trúc khá phẳng, với tỷ lệ có thời điểm lên tới 50 nhân viên trên một quản lý.

Cuộc đua AI ngốn hàng trăm tỷ USD

Meta hiện là một trong những công ty đầu tư mạnh tay nhất cho AI.

Tháng 4 vừa qua, tập đoàn đã nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên mức từ 125 tỷ USD đến 145 tỷ USD, cho thấy quyết tâm cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI, Google hay Microsoft trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Dù thừa nhận những khó khăn và sai sót trong quá trình chuyển đổi, Zuckerberg khẳng định Meta vẫn sẽ tiếp tục đặt AI vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển tương lai của tập đoàn.