OpenAI đấu với Anthropic: Cuộc đua nghìn tỷ USD định hình tương lai AI
Phương Đăng (theo Reuters)
12/06/2026 10:00 AM (GMT+7)
Cuộc bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI tạo sinh) trong vài năm qua không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là cuộc đối đầu gay gắt giữa hai công ty dẫn đầu ngành: OpenAI và Anthropic.
Theo Reuters, sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai doanh nghiệp này đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển AI, đồng thời đang mở rộng sang một mặt trận mới: cuộc đua trở thành công ty AI đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Mối quan hệ đối đầu giữa CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei được xem là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy ngành AI hiện nay. Năm 2022, khi OpenAI biết Anthropic đang phát triển một chatbot AI, Altman lập tức yêu cầu đội ngũ đẩy nhanh tiến độ sản phẩm cạnh tranh. Chỉ hai tuần sau, ChatGPT ra mắt và nhanh chóng tạo nên cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu, làm thay đổi cách con người tương tác với máy tính và mở ra làn sóng AI tạo sinh trên khắp thế giới.
Hiện nay, sự cạnh tranh không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà còn chuyển sang cuộc đua IPO. Cả OpenAI và Anthropic đều muốn trở thành công ty AI lớn đầu tiên lên sàn chứng khoán, bởi doanh nghiệp đi trước sẽ có cơ hội định hình cách nhà đầu tư đánh giá toàn ngành, đồng thời giúp CEO của mình trở thành tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực AI.
Theo Reuters, OpenAI từng dự kiến thực hiện các bước đầu tiên cho IPO ngay từ tháng 9/2026 với mức định giá khoảng 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, Anthropic đã bất ngờ đi trước khi nộp hồ sơ bảo mật lên cơ quan quản lý Mỹ vào ngày 1/6. Chỉ một tuần sau, OpenAI mới chính thức theo bước đối thủ.
Sự cạnh tranh gay gắt đến mức các ngân hàng đầu tư và đơn vị tư vấn tài chính tham gia chuẩn bị IPO cho cả hai bên phải dựng các "bức tường lửa" nội bộ nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin. Reuters cho biết lãnh đạo của cả OpenAI và Anthropic đều liên tục tìm cách thu thập thông tin về kế hoạch của đối phương.
Không chỉ cạnh tranh về công nghệ và IPO, hai công ty còn tranh cãi về cách báo cáo doanh thu. OpenAI cho rằng Anthropic đang sử dụng phương pháp kế toán khiến doanh thu trông lớn hơn thực tế.
Trong khi OpenAI chỉ ghi nhận phần doanh thu còn lại sau khi chia sẻ cho đối tác Microsoft, Anthropic lại ghi nhận toàn bộ khoản tiền khách hàng thanh toán trước khi chia phần cho Amazon và Google. Anthropic bác bỏ chỉ trích này và khẳng định họ tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.
Nguồn gốc của cuộc đối đầu bắt đầu từ cuối năm 2020 khi Dario Amodei cùng một số nhà nghiên cứu hàng đầu rời OpenAI để thành lập Anthropic với tuyên bố ưu tiên yếu tố an toàn AI. Nhiều nhân viên OpenAI khi đó coi đây là lời phê phán gián tiếp đối với cách điều hành của Sam Altman.
Sau khi ChatGPT tạo nên cơn sốt toàn cầu vào cuối năm 2022, Anthropic phải mất gần ba năm để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.
Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi từ cuối năm 2025 khi Anthropic đạt được nhiều thành công trong mảng AI dành cho doanh nghiệp, đặc biệt với công cụ lập trình Claude Code. Điều này buộc OpenAI phải tăng cường đầu tư vào các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp và đẩy mạnh phát triển nền tảng Codex nhằm cạnh tranh trực tiếp.
Mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên căng thẳng sau cuộc khủng hoảng tại OpenAI năm 2023, khi Sam Altman bất ngờ bị hội đồng quản trị sa thải rồi nhanh chóng được phục chức chỉ vài ngày sau đó. Trong thời gian hỗn loạn này, hội đồng quản trị OpenAI từng cân nhắc khả năng sáp nhập với Anthropic dưới sự lãnh đạo của Dario Amodei. Dù ý tưởng nhanh chóng bị gác lại, thông tin này đã khiến nhiều nhân viên OpenAI vô cùng tức giận.
Những bất đồng giờ đây ngày càng công khai. Altman từng chỉ trích quảng cáo của Anthropic trong trận Super Bowl là gây hiểu lầm, trong khi Amodei cáo buộc đối thủ lợi dụng các tranh cãi liên quan đến hợp tác quốc phòng để giành lợi thế cạnh tranh.
Giới chuyên gia nhận định đây không còn đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa hai công ty công nghệ. Những quyết định của OpenAI và Anthropic đang tác động trực tiếp đến tốc độ phát triển AI, các tính năng được đưa ra thị trường và cách hàng tỷ người trên thế giới sẽ sử dụng công nghệ này trong tương lai. Khi cả hai bước vào cuộc đua IPO quy mô chưa từng có, cuộc chiến giữa Altman và Amodei được dự báo sẽ tiếp tục định hình cục diện ngành AI toàn cầu trong nhiều năm tới.
OpenAI đấu với Anthropic: Cuộc đua nghìn tỷ USD định hình tương lai AI
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