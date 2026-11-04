DIARY Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul đang rao bán trên sàn TMĐT trước khi có quyết định bị thu hồi.

Nhãn phụ ghi công dụng khác với phiếu công bố

Ngày 29/10/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định 973/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty TNHH Paltac Việt Nam vì kinh doanh mỹ phẩm có nhãn phụ ghi sai công dụng.

Sản phẩm được nêu trong quyết định có tên đầy đủ là DIARY Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul, mang số tiếp nhận Phiếu công bố 241063/24/CBMP-QLD, cấp ngày 27/6/2024. Cục Quản lý Dược xác định nội dung “Nuôi dưỡng và phục hồi tóc” trên nhãn phụ không đúng với mục đích sử dụng ghi trong phiếu công bố, đồng thời không phù hợp với tính năng đã công bố và bản chất của sản phẩm.

Paltac Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty có trụ sở tại số 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM. Cục buộc doanh nghiệp nộp lại khoản tiền thu được từ số hàng đã bán, đồng thời thu hồi sản phẩm và loại bỏ thông tin sai trên nhãn.

Quyết định viện dẫn khung phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng theo điểm đ khoản 3 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP. Do vụ việc không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, Cục xác định mức tiền phạt theo khung là 2,5 triệu đồng. Cơ quan này sau đó áp dụng mức gấp đôi, tức 5 triệu đồng, theo quy định đối với tổ chức kinh doanh mỹ phẩm.

Cơ sở kinh doanh phải dừng bán và trả lại hàng

Hơn ba tuần trước khi ra quyết định xử phạt, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi sản phẩm này trên toàn quốc. Công văn 3835/QLD-MP, ký ngày 6/10/2026, dẫn biên bản kiểm tra Paltac Việt Nam ngày 27/8.

Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc bán, sử dụng sản phẩm và trả lại hàng cho đơn vị cung ứng. Các sở có trách nhiệm kiểm tra việc thu hồi tại địa phương và xử lý những trường hợp vi phạm.

Paltac Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi đến những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm và tiếp nhận hàng do các cơ sở kinh doanh trả lại. Công văn yêu cầu doanh nghiệp thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Trường hợp không thể tách nhãn vi phạm khỏi sản phẩm để loại bỏ thông tin sai, công ty phải tiêu hủy số hàng đó.

Cục yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc thu hồi trước ngày 25/10/2026. Sở Y tế TP.HCM được đề nghị giám sát việc thực hiện tại công ty và báo cáo kết quả trước ngày 30/10/2026.

Tại Hưng Yên, mới đây UBND phường Mỹ Hào đã đề nghị các cửa hàng, quầy thuốc và spa rà soát hàng đang kinh doanh, dừng bán hoặc sử dụng sản phẩm Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul và làm thủ tục trả về nơi cung ứng.

Phường cũng khuyến cáo người đã mua sản phẩm dừng sử dụng, liên hệ nơi mua để được hỗ trợ. Nếu phát hiện sản phẩm vẫn được bày bán trên địa bàn, người dân có thể báo cho UBND hoặc trạm y tế phường.