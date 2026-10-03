Pandora đặt cược vào kim cương nhân tạo, nhà máy 150 triệu USD tại Việt Nam mở rộng tham vọng châu Á

Động thái này cho thấy tham vọng ngày càng lớn của Pandora tại châu Á, nơi hãng nhận định vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng.

“Chúng tôi rõ ràng đang xây dựng năng lực sản xuất hôm nay cho tốc độ tăng trưởng mà chúng tôi kỳ vọng trong tương lai”, bà Berta de Pablos-Barbier, Chủ tịch kiêm CEO Pandora, nói với CNBC trong chương trình Squawk Box Asia hôm 2/10.

Theo nữ CEO, châu Á vẫn là một “khu vực rất tích cực” đối với Pandora, sau khi doanh thu tại khu vực này tăng 10% trong quý II.

Nhà máy tại Việt Nam tăng 50% công suất

Nhà máy tại TP.HCM là nhà máy sản xuất đầu tiên của Pandora bên ngoài Thái Lan. Nhà máy được kỳ vọng giúp tăng khoảng 50% công suất sản xuất của tập đoàn.

Khi hoạt động đầy đủ, cơ sở này có thể sản xuất tới 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 7.000 người.

Pandora cũng nhìn thấy nhiều cơ hội tăng trưởng tại các thị trường khác ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản.

Theo bà Pablos-Barbier, quy mô hoạt động của Pandora tại Nhật Bản “gần như tăng gấp đôi” chỉ trong 3 năm qua và thị trường này tiếp tục tăng trưởng ở mức “hai con số rất cao”.

Công ty Pandora của Đan Mạch cho biết nhà máy trị giá 150 triệu USD ở Việt Nam sẽ tạo ra 7.000 việc làm cho người dân địa phương và trở thành cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới. Ảnh Getty

Trung Quốc lại là một câu chuyện khác. Pandora đã trải qua 3 năm doanh số sụt giảm tại thị trường này, nhưng công ty kỳ vọng sẽ trở lại tăng trưởng trong năm nay.

“Lần đầu tiên, chúng tôi bắt đầu chứng kiến tăng trưởng quay trở lại và thực tế đang đạt mức tăng trưởng tốt hơn năm trước”, CEO Pandora nói, đồng thời cho biết bà vẫn lạc quan về khả năng công ty tiếp tục mở rộng tại Trung Quốc.

Pandora đẩy mạnh kim cương nhân tạo

Bên cạnh mở rộng sản xuất tại châu Á, Pandora đang đẩy mạnh kim cương nhân tạo, khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với loại đá này ngày càng tăng.

Theo CEO Pandora, người tiêu dùng lựa chọn kim cương nhân tạo dựa trên một số tiêu chí, trong đó tính bền vững là yếu tố quan trọng.

Kim cương nhân tạo có giá thấp hơn kim cương khai thác tự nhiên, qua đó giúp Pandora đưa các sản phẩm trang sức kim cương đến với nhóm khách hàng rộng hơn.

Bà Pablos-Barbier cũng cho biết kim cương nhân tạo tạo ra khoảng 90% ít khí thải carbon hơn so với kim cương khai thác tự nhiên, theo đánh giá được bà đưa ra.

Yếu tố môi trường đặc biệt có ý nghĩa với nhóm khách hàng trẻ, những người ngày càng quan tâm đến các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, CEO Pandora lưu ý thị hiếu người tiêu dùng vẫn có thể khác nhau tùy từng thị trường.

Với Pandora, việc chuyển sang kim cương nhân tạo là một lựa chọn “rõ ràng”, phù hợp với định hướng sử dụng bạc và vàng tái chế của hãng cũng như việc sử dụng năng lượng tái tạo tại nhà máy mới ở Việt Nam.

Nhà máy trị giá 150 triệu USD tại TP.HCM vì vậy không chỉ giúp Pandora tăng đáng kể năng lực sản xuất mà còn trở thành một phần trong chiến lược mở rộng tại châu Á, đồng thời hỗ trợ hãng theo đuổi các sản phẩm trang sức với kim cương nhân tạo và vật liệu có định hướng bền vững hơn, theo CNBC.