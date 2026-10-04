Phần Lan tụt mạnh trong bảng xếp hạng PISA: Cú sốc từ một huyền thoại giáo dục

Một trường học ở Phần Lan. Ảnh: Chosun Daily.

Phần Lan, từng được mệnh danh là “ngôi trường không bài tập về nhà”, “lớp học không thi cử” và “thánh địa của nền giáo dục tiến bộ”, đã được các nhà giáo dục trên toàn thế giới tôn sùng vì những thành tích học tập hàng đầu.

Thế nhưng, trong cuộc khảo sát này, Phần Lan đã tụt xuống vị trí thứ 17 chung cuộc (482,3 điểm). Trong cuộc khảo sát đầu tiên vào năm 2000, Phần Lan đứng đầu về môn đọc (546 điểm, so với mức trung bình của OECD là 500 điểm) và dẫn đầu bảng xếp hạng về toán học và khoa học, trở thành hình mẫu cho các hệ thống giáo dục toàn cầu. Giờ đây, quốc gia này hầu như không được nhắc đến.

Tạp chí The Economist của Anh, một tạp chí tin tức và kinh tế hàng tuần, nhận xét: “Các nhà giáo dục Phần Lan lập luận rằng giáo viên nên dành ít thời gian hơn để giảng bài trên bảng và nhiều thời gian hơn để giúp học sinh tự giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ít quốc gia nào chứng kiến sự suy giảm mạnh về kết quả như vậy kể từ bài kiểm tra PISA đầu tiên vào năm 2000.” Điều gì đã xảy ra sai sót trong các trường học ở Phần Lan?

Sự sụp đổ của huyền thoại 'giáo dục dựa trên trò chơi'

Trong những năm 2000, các quan chức giáo dục đổ xô đến Helsinki để tìm hiểu bí quyết thành công của Phần Lan. Quốc gia này nhấn mạnh sự linh hoạt và tự chủ của học sinh, tránh các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa và xếp hạng. Các báo cáo tích cực liên tục được gửi đến, và các trường học Phần Lan thậm chí phải thu phí cho các chuyến thăm của các nhà giáo dục nước ngoài do nhu cầu quá lớn.

Hiện nay, tình hình đã đảo ngược. Theo chính phủ Phần Lan, tỷ lệ "học sinh dễ bị tổn thương" với thành tích toán học thấp đã tăng từ 7% vào đầu những năm 2000 lên 31% trong cuộc khảo sát này. Phần Lan chỉ nhỉnh hơn mức trung bình của OECD (34,9%) một chút và hiện xếp hạng tương tự như Slovakia (32,2%), Latvia (32,8%) và Hungary (33,6%). Ngược lại, học sinh Trung Quốc (đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang) có tỷ lệ 3,6%, trong khi Hàn Quốc là 18,6%.

Tờ Financial Times (FT) gần đây đã nêu bật những kết quả trái ngược giữa các khu vực áp dụng mô hình giáo dục kiểu Phần Lan và những khu vực không áp dụng. Trong số bốn quốc gia cấu thành Vương quốc Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland đã giới thiệu chương trình giảng dạy tương tự như của Phần Lan vào những năm 2010, chuyển đổi từ chương trình giảng dạy truyền thống sang theo đuổi các kết quả học tập rộng hơn và bãi bỏ bảng xếp hạng trường học cũng như một số bài kiểm tra chuẩn hóa.

Tuy nhiên, Anh vẫn duy trì chương trình giảng dạy hiện có, đặt ra các hướng dẫn nghiêm ngặt cho các môn học cốt lõi và sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu suất khiến việc thao túng xếp hạng trường học khó khăn hơn.

Kết quả là: Trình độ giáo dục của Anh vẫn ổn định, nằm trong top 10 toàn cầu, trong khi Scotland, Wales và Bắc Ireland chứng kiến sự sụt giảm mạnh.

John Burn-Murdoch, một nhà bình luận của FT, nhận xét: “Liệu mô hình định hướng hiệu suất có gây hại cho trẻ em? Dường như là không. Sự sụt giảm điểm số bài kiểm tra toàn cầu bắt nguồn từ những cải cách chương trình giảng dạy sai lầm”.

Một số chuyên gia giáo dục cho rằng phương pháp của Phần Lan - nơi giáo viên tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp mà để học sinh tự tìm ra giải pháp - có hiệu quả đối với những học sinh giỏi có kiến thức nền tảng vững chắc, nhưng lại gây quá tải cho những học sinh yếu kém với “gánh nặng nhận thức”, cản trở sự tiến bộ của các em.

Tờ The Economist bổ sung: “Những người chỉ trích hệ thống giáo dục Phần Lan cho rằng điểm số cao trong kỳ thi năm 2000 không phải do ‘các chính sách tiến bộ’ mà phản ánh các phương pháp giảng dạy lỗi thời vẫn còn được áp dụng cho đến cuối những năm 1990. Nếu điều này là đúng, thì nhận định sai lầm này có thể đã làm chệch hướng hệ thống giáo dục ở hàng chục quốc gia khác.”

Khả năng học tập suy giảm và nguyên nhân

Nhận thức được mối liên hệ giữa giáo dục với vốn con người và khả năng cạnh tranh kinh tế, OECD đã tiến hành các cuộc khảo sát quy mô lớn từ năm 2000 để giúp các chính phủ so sánh và cải thiện chính sách của họ. Các bài kiểm tra đo lường các kỹ năng thực tiễn cần thiết cho đời sống xã hội và kinh tế của học sinh 15 tuổi sắp kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc.

Trong số 23 quốc gia thuộc OECD tham gia mọi cuộc khảo sát kể từ năm 2000, thành tích học tập của học sinh đạt đỉnh điểm vào khoảng năm 2012 và kể từ đó đã giảm sút. Học sinh 15 tuổi ngày nay có kỹ năng đọc viết và toán học tương đương với học sinh 14 tuổi cách đây một thập kỷ. Mặc dù nhiều người đổ lỗi cho đại dịch COVID-19 về sự sụt giảm trong học tập, nhưng mức độ thành tích vẫn tiếp tục giảm sau đại dịch. Lý do đại dịch không còn hợp lý nữa.

Các chuyên gia lưu ý rằng sự suy giảm này trùng hợp với việc thanh thiếu niên sử dụng rộng rãi điện thoại thông minh. Theo nghiên cứu của Pew Research, tỷ lệ thanh thiếu niên sở hữu điện thoại thông minh đã tăng từ 23% năm 2011 lên 37% năm 2012, và đạt 73% vào năm 2015. Điện thoại thông minh bắt đầu làm suy giảm khả năng tập trung, vốn rất quan trọng đối với việc đọc.

Giờ đây, trí tuệ nhân tạo (AI) lại nổi lên như một trở ngại khác. Một nghiên cứu năm 2023-2025 của Đại học Stockholm và Đại học Hồng Kông theo dõi 27.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Trung Quốc cho thấy những học sinh sử dụng AI đạt kết quả kém hơn tới 20% trong các kỳ thi thực tế không có sự hỗ trợ của AI. Hiện tượng “hình phạt học tập do AI tạo sinh” này xảy ra khi sự phụ thuộc quá mức vào AI thay thế quá trình nhận thức giải quyết vấn đề một cách độc lập.

Tạp chí The Economist kết luận: “Một số người cho rằng khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển, không cần phải học hành chăm chỉ nữa, mà hãy giao phó việc tư duy cho máy móc. Điều này hoàn toàn sai lầm. Cũng giống như ô tô không loại bỏ được nhu cầu tập thể dục, việc thích nghi với một thế giới do AI điều khiển sẽ đòi hỏi sự nhanh nhạy về trí tuệ cao hơn nữa.”