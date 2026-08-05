Phát hiện 2 cơ sở bán gạo ST25 giả nhãn hiệu

Ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội ''Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'' để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.‎

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/7, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Tân Gia Minh do ông P.T.M.T (SN 1997, ngụ tổ 7, khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông, An Giang) làm chủ và Hộ kinh doanh Chí Cường do bà H.T.A (SN 1971, ngụ tổ 3, ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cả 2 cơ sở, các nhân viên đang thực hiện việc sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - nhãn hiệu đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan Công an, cả 2 chủ hộ kinh doanh thừa nhận không có văn bản ủy quyền, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc bất kỳ tài liệu nào chứng minh được phép sử dụng nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.