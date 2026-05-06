Phát hiện bé gái sơ sinh nặng 2,8kg bị bỏ rơi ở Ninh Bình

Phát hiện bé gái trong làn nhựa giữa đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 5/5, người dân tại xóm An Hải (xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ phát hiện một chiếc làn nhựa đặt ven đường. Khi lại gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh đang nằm ngoan.

Bé gái được người dân xóm An Hải (xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) phát hiện lúc 20 giờ 30 phút ngày 5/5/2026. Ảnh: CTV

Ngay lập tức, người dân địa phương đã đưa cháu bé vào nhà, nhanh chóng pha sữa cho bé uống, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Bình Minh.

Bên trong chiếc làn nhựa, ngoài một vài đồ dùng cá nhân cho trẻ sơ sinh, người mẹ còn để lại một tờ giấy viết tay với những lời khẩn cầu đầy xót xa.

Nội dung lá thư để lại bên cạnh bé gái bỏ rơi ở Ninh Bình. Ảnh: CTV

Nội dung bức thư để lại viết: "Con là sinh viên, do lầm lỡ, con sinh bé ra mà không thể nuôi được cháu. Con để cháu ở đây, hữu duyên ai nhận được cháu thì nuôi dạy cháu nên người giúp con. Con xin cảm ơn rất nhiều. Cháu sinh lúc 11h20 phút ngày 2/5/2026, tự sinh ở phòng trọ nên cháu chưa được can thiệp y tế. Con cúi đầu cảm ơn gia đình!".

Sức khỏe cháu bé hiện tại ra sao?

Tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, chính quyền xã Bình Minh đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng đưa cháu bé đến Trạm y tế xã Bình Minh để tiến hành kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế kịp thời.

Hiện bé gái đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Trạm y tế Bình Minh. Ảnh: CTV

Qua thăm khám, bé gái nặng 2,8kg. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé hoàn toàn bình thường, ổn định và đang được các nhân viên y tế cùng chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo.

Hiện, chính quyền xã Bình Minh đang tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định, phát thông báo tìm cha mẹ đẻ và người thân cho cháu bé.