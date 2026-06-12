Phát hiện nhiều sai phạm tại trang trại lợn hơn 1.000 nái ở Đông Thành, xử phạt gần 500 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an xã Đông Thành, qua công tác kiểm tra thực tế, thu thập hồ sơ và phân tích mẫu vật độc lập, lực lượng chức năng đã xác định công ty TNHH Hồng Dương (đóng tại khu 8 Khải Xuân, xã Đông Thành) có 3 nhóm vi phạm nghiêm trọng liên quan đến môi trường và đất đai.

Công ty TNHH Hồng Dương xả nước thải chăn nuôi ra môi trường khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn. Ảnh: CATB

Trước hết, Công ty TNHH Hồng Dương bị xác định đưa cơ sở chăn nuôi vào hoạt động khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 15/10/2025, cơ sở này từng bị cơ quan chuyên môn của tỉnh xử phạt về hành vi vi phạm tương tự. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý, doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì hoạt động chăn nuôi mà chưa hoàn thành các yêu cầu khắc phục theo quy định.

Quá trình kiểm tra cũng ghi nhận tình trạng xả nước thải chăn nuôi ra môi trường khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn. Kết quả giám định các mẫu nước thải cho thấy nhiều thông số ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép.

Cụ thể, hàm lượng tổng phospho (P) vượt 7,02 lần; chỉ số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) vượt 4,2 lần; tổng nitơ (N) vượt 3,46 lần; nhu cầu oxy hóa học (COD) vượt 2,89 lần; tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 1,94 lần và chỉ số Coliform vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật.

Vi phạm nghiêm trọng về sử dụng đất đai, môi trường, Công ty TNHH Hồng Dương bị phạt 492 triệu đồng. Ảnh: CATB

Theo cơ quan chức năng, lượng nước thải này có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống và hệ thống nguồn nước khu vực nếu không được kiểm soát, xử lý đúng quy định.

Bên cạnh các vi phạm về môi trường, Công an xã Đông Thành còn phát hiện doanh nghiệp tự ý thu gom đất trồng lúa và đào bốn ao với tổng diện tích 7.909,7m².

Các ao này được sử dụng để chứa nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi. Qua xác minh, việc chuyển đổi hiện trạng đất và đào ao không được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống ao chứa được sử dụng để lưu giữ nước thải trước khi xả ra khu vực mương thủy lợi địa phương.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và đề xuất của Công an xã Đông Thành, ngày 11/6/2026, Chủ tịch UBND xã Đông Thành đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hồng Dương với tổng số tiền 492 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý ô nhiễm môi trường, chấp hành các quy định về môi trường và đất đai theo quy định hiện hành.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt và các biện pháp khắc phục của doanh nghiệp.