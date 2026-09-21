Phát hiện nhóm người sử dụng ma túy trên thuyền ở sông Đá Bạch

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 19/9, sau khi nhận tin báo của người dân về một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy trên thuyền máy tại khu vực sông Đá Bạch, thuộc Tổ dân phố Giá, phường Bạch Đằng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, trên thuyền có Đỗ Văn Quang (SN 1991, trú tại thôn Niêm Ngoại, xã Việt Khê, TP.Hải Phòng).

Qua đấu tranh, Quang khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng Trịnh Xuân Tùng (SN 1984), Nguyễn Văn Bình (SN 1988) và Bùi Văn Hiến (SN 1988), cùng trú tại xã Việt Khê.

Lực lượng chức năng tạm giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, bên trong nỏ thủy tinh có bám dính chất tinh thể màu xám nghi là ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Bạch Đằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

