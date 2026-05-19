Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc khốc liệt khi áp lực chi phí leo thang mạnh mẽ. Sau nhiều năm tăng trưởng nóng nhờ chiến lược “đốt tiền”, trợ giá và miễn phí vận chuyển, các sàn TMĐT lớn đang đồng loạt siết chính sách phí nhằm tối ưu lợi nhuận và vận hành bền vững hơn.

Trong bối cảnh Shopee và TikTok Shop hiện chiếm gần 98% thị phần TMĐT tại Việt Nam, mọi biến động về phí dịch vụ đều tác động trực tiếp tới hàng triệu nhà bán hàng và cả người tiêu dùng.

Phí sàn “nuốt” tới 25% doanh thu: Nhà bán hàng TMĐT mắc kẹt giữa tăng giá và mất khách

Phí sàn tăng liên tiếp, người bán “mất” hơn 1/4 doanh thu

Từ tháng 5/2026, Shopee chính thức điều chỉnh phí xử lý giao dịch đối với các phương thức thanh toán trả trước, tăng từ 4,9% lên 6%. Trong khi đó, TikTok Shop cũng triển khai biểu phí hoa hồng mới với nhiều ngành hàng ghi nhận mức tăng mạnh.

Đáng chú ý, ngành hàng thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%; nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên tới 17,8% – mức tăng khiến không ít chủ shop choáng váng.

Tuy nhiên, theo cộng đồng kinh doanh online, mức phí công bố chỉ là phần nổi của “tảng băng chi phí”. Ngoài phí sàn, người bán còn phải gánh thêm hàng loạt khoản bắt buộc khác như:

Chi phí quảng cáo nội sàn

Hoa hồng affiliate

Phí vận hành

Đóng gói, hoàn hàng

Logistics

Hao hụt đổi trả

Khi cộng dồn, tổng chi phí cho mỗi đơn hàng hiện có thể vượt ngưỡng 25% doanh thu.

Điều này đồng nghĩa, với đơn hàng 100.000 đồng, người bán có thể mất hơn 25.000 đồng chỉ để duy trì hiện diện trên sàn TMĐT, chưa tính giá vốn sản phẩm.

Nhà bán hàng mắc kẹt giữa giữ khách và giữ lợi nhuận

Áp lực phí tăng đang đẩy nhiều chủ shop vào bài toán sống còn: tăng giá để tồn tại hay giữ giá để níu chân khách hàng.

Anh Nguyễn Đình Thái – một người kinh doanh đồ gia dụng tại Hà Nội – cho biết hiện vẫn cố gắng “gồng” để giữ nguyên giá bán nhằm duy trì lượng khách quen. Tuy nhiên, với các mặt hàng giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồng, dư địa tăng giá gần như không còn.

“Chi phí vận hành đã cắt tối đa, nhà cung cấp cũng không thể giảm thêm giá đầu vào, nhưng lợi nhuận ngày càng teo tóp”, anh Nhân chia sẻ.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở nhóm hàng điện tử – lĩnh vực vốn có biên lợi nhuận rất thấp, thường chỉ khoảng 5% - 8%.

Chị Lã Thu Hương, chủ một shop thiết bị điện tử online, cho rằng các đợt tăng phí gần đây gần như “ăn sạch” phần lợi nhuận còn lại. Nếu không điều chỉnh giá bán, việc duy trì hoạt động sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, tăng giá cũng đồng nghĩa đối diện nguy cơ mất khách. Người tiêu dùng hiện có xu hướng so sánh giá giữa hàng chục gian hàng trước khi quyết định mua.

“Chỉ cần tăng vài nghìn đồng với sản phẩm dưới 50.000 đồng là khách có thể bỏ sang shop khác ngay”, anh Trần Thanh Tùng – một nhà bán hàng online – nhận định.

Kỷ nguyên “giá rẻ vô đối” dần khép lại

Nhiều chuyên gia đánh giá, thị trường TMĐT Việt Nam đang bước sang giai đoạn hoàn toàn khác so với thời kỳ tăng trưởng bùng nổ trước đây.

Trong nhiều năm, các sàn TMĐT liên tục tung khuyến mãi, freeship và trợ giá mạnh tay để giành thị phần. Nhà bán hàng cũng lao vào cuộc đua giảm giá để cạnh tranh hiển thị và doanh số.

Nhưng khi thị trường dần bão hòa, áp lực lợi nhuận khiến các nền tảng không thể tiếp tục duy trì chiến lược “đốt tiền” kéo dài.

Cuộc chơi hiện nay không còn là “ai bán rẻ hơn”, mà chuyển sang bài toán tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và xây dựng giá trị thương hiệu.

Chị Trần Thị Thanh Lan - chủ một gian hàng quần áo thời trang, cho biết doanh nghiệp đã phải tăng khoảng 5% giá bán ở một số mặt hàng nhằm bù đắp chi phí logistics, nhiên liệu và phí sàn.

Dù vậy, sau khi trừ toàn bộ chi phí, lợi nhuận ròng hiện chỉ dao động khoảng 7% - 10%.

“Doanh nghiệp giờ phải tính toán kỹ từng đồng chi phí thay vì chạy theo doanh số bằng mọi giá như trước”, chị Hương nói.

Làn sóng rời sàn TMĐT bắt đầu xuất hiện

Áp lực chi phí ngày càng lớn cũng khiến nhiều nhà bán hàng tính tới phương án giảm phụ thuộc vào sàn TMĐT.

Trên các hội nhóm kinh doanh online, không ít chủ shop cho biết đang mở rộng sang Facebook, xây dựng website riêng hoặc quay lại bán hàng offline để giảm chi phí hoa hồng và quảng cáo.

Xu hướng này phản ánh một thực tế: TMĐT không còn là “miền đất hứa dễ kiếm tiền” như giai đoạn đầu bùng nổ.

Thay vào đó, người bán muốn tồn tại buộc phải đầu tư bài bản hơn về:

Thương hiệu

Chăm sóc khách hàng

Hệ thống vận hành

Nội dung bán hàng

Tệp khách trung thành

Người tiêu dùng cũng khó còn mua hàng “siêu rẻ”

Không chỉ nhà bán hàng chịu áp lực, người tiêu dùng cũng sẽ bị tác động trực tiếp nếu xu hướng tăng phí tiếp tục kéo dài.

Khi chi phí vận hành leo thang, giá bán hàng hóa trên sàn TMĐT khó có thể duy trì ở mức thấp như trước. Các chương trình trợ giá sâu, freeship toàn phần hay flash sale “giá sốc” có thể sẽ dần thu hẹp.

Điều này đồng nghĩa, thời kỳ người dùng dễ dàng săn hàng giá cực rẻ trên TMĐT đang dần đi tới hồi kết.

Thị trường TMĐT Việt Nam hiện bước vào một giai đoạn mới, nơi yếu tố quyết định không còn là cuộc chiến giá rẻ tuyệt đối, mà là chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín thương hiệu và khả năng giữ chân khách hàng lâu dài.