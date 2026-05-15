Tham dự Lễ công bố và trao quyết định có ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC dự và chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố. Ảnh: Hoàng Tính

Về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Dương Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan Đảng tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Về phía TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo TAND tỉnh, lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh, lãnh đạo TAND các khu vực.

Tại buổi lễ, đồng chí Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã công bố quyết định của Chánh án TANDTC về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Ngọc Huân – Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 15/5/2026.

Tân Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn Đinh Ngọc Huân. Ảnh: Hoàng Tính

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến chúc mừng đồng chí Đinh Ngọc Huân được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Chánh án TANDTC cũng đề nghị đồng chí Đinh Ngọc Huân nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo TAND tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Ngọc Huân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Trên cương vị mới, đồng chí cam kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; bảo đảm các bản án, quyết định đúng pháp luật, khách quan, công bằng, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Huân cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm; phát huy truyền thống đoàn kết của TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nỗ lực xây dựng các đơn vị hai cấp trong sạch, vững mạnh, đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, để "phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư". Tòa án luôn là biểu tượng của sự công bằng và lẽ phải.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chúc mừng đồng chi Đinh Ngọc Huân. Ảnh: Hoàng Tính

Tân Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, Viện Công tố và xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh, Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các tỉnh bạn; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn.