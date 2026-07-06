Phó Chủ tịch Quảng Ninh ra "hạn chót" hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại tỉnh

Sau khi nhận được kết quả báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) và các đơn vị có liên quan về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh đã có chỉ đạo với các đơn vị chức năng của tỉnh.

Trong đó, Sở NNMT Quảng Ninh chịu trách nhiệm chính, toàn diện về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Ngoài ra, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, điều phối công tác thu thập, scan dữ liệu đất đai đối với các xã phường, đảm bảo nguyên tắc thực thanh, thực chi, không trùng lặp với nhiệm vụ, công việc các địa phương đã thực hiện.

Lãnh đạo UBND Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Thanh Phong)

Đồng thời, sở NNMT Quảng Ninh cũng được giao hoàn thiện hai quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho Phần mềm hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS tỉnh Quảng Ninh để báo cáo Công an tỉnh thẩm định, phê duyệt trước ngày 10/7/2026.

Đồng thời, sở NNMT cũng phải hoàn thành các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc bổ sung (đối với các thửa đất chưa có trên bản đồ địa chính), đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (đối với các thửa đất có trên bản đồ địa chính nhưng hiện trạng có biến động về ranh giới, diện tích) trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 10/7/2026.



Thông tin từ sở NNMT Quảng Ninh cho thấy, từ khi thực hiện đến nay, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính phục vụ đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính.

Toàn tỉnh hiện quản lý, khai thác và sử dụng 15.501 mảnh bản đồ địa chính với tổng số 1.946.090 thửa đất đã được thống nhất, cập nhật vào hệ thống dữ liệu. Thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2, từ ngày 6 đến 17/6/2026, các đơn vị đã số hóa trên 230 nghìn hồ sơ đất đai, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và cập nhật dữ liệu đã thu thập lên hệ thống; hỗ trợ rà soát, scan, số hóa hồ sơ đối với các thửa đất đã có hồ sơ lưu trữ; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công tập trung cao độ và đẩy nhanh kết nối dữ liệu đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao nhiệm vụ các địa phương tập trung rà soát, đối soát thông tin hồ sơ đất đai, thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

