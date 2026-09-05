Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình trong ngày khai trường

Sáng 5/9, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới 2026 - 2027, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã về dự Lễ khai giảng, chung vui với thầy và trò Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Đặc biệt, đây cũng là điểm cầu được UBND tỉnh Ninh Bình lựa chọn tham gia Lễ khai giảng trực tuyến theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, gần 70 năm viết tiếp truyền thống "Dạy tốt - Học tốt"

Trải qua chặng đường gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (tỉnh Ninh Bình) luôn đồng lòng vượt khó, kiến tạo nên bề dày truyền thống "Dạy tốt - Học tốt" đáng tự hào.

Các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình). Ảnh: Minh Quang

Đến nay, nhà trường duy trì quy mô 39 lớp với 1.365 học sinh, cùng đội ngũ 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hệ thống cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, đồng bộ, đáp ứng hiệu quả yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Năm học 2025 - 2026 vừa qua, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn rực rỡ. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới khi có tới 64 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Tiêu biểu và đầy tự hào là em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 chuyên Tin – học sinh lớp 10 duy nhất của cả nước xuất sắc giành giải Nhất quốc gia, Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương và vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2026.

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy với gần 70 năm viết tiếp truyền thống "Dạy tốt - Học tốt". Ảnh: MQ

Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn liên tiếp gặt hái hàng trăm giải thưởng cao tại các sân chơi trí tuệ, kỳ thi Olympic, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét với giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia để vươn tầm dự thi quốc tế.

Song song với giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà và công tác hướng nghiệp tiếp tục ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình các môn thi của trường đạt gần 8 điểm, nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển và xét tuyển thẳng vào các trường đại học trọng điểm trong nước cũng như đi du học luôn duy trì mức tuyệt đối 100%.

Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong học sinh cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Trong năm qua, Đảng bộ nhà trường đã bồi dưỡng, kết nạp 80 đoàn viên ưu tú là học sinh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thầy giáo Hoàng Hải Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: MQ

Không chỉ tỏa sáng về tri thức, môi trường giáo dục tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy ngày càng năng động, hiện đại và phát triển toàn diện. Các phong trào thể thao, sân chơi ngoại ngữ, hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, góp phần tạo nên môi trường giáo dục toàn diện, góp phần quan trọng đưa giáo dục tỉnh Ninh Bình vươn lên đứng đầu cả nước về chất lượng đào tạo.

Ấm áp nghĩa tình ngày khai trường tại điểm cầu Ninh Bình

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về dự, tặng lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm là bức tranh tòa nhà Quốc hội để chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm là bức tranh tòa nhà Quốc hội. Ảnh: MQ

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

Về phía lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao lẵng hoa tươi thắm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với sự nghiệp "trồng người", đồng thời là nguồn động viên tinh thần lớn lao để thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều hứng khởi và quyết tâm cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình. Ảnh: MQ

Nhằm chia sẻ, khích lệ thế hệ trẻ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các em học sinh nhà trường có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Sự quan tâm kịp thời từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương chính là nguồn động lực quý báu, tiếp thêm niềm tin để các em học sinh vững bước nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.