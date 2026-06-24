Phố Wall chao đảo: Cổ phiếu Nvidia và các đại gia công nghệ đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư tháo chạy

Ảnh Yahoo Finance/Reuters.

Cổ phiếu chip AI bị bán tháo

Dẫn đầu đà giảm là các hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới như Nvidia, Micron Technology và AMD.

Trong phiên giao dịch, cổ phiếu Nvidia giảm gần 3%, trong khi cổ phiếu của công ty mẹ Google là Alphabet mất gần 1%, nối dài đà suy yếu của nhóm Big Tech từ phiên trước đó.

Micron, một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt AI nhờ sản xuất chip nhớ hiệu năng cao, giảm tới 11% khi nhà đầu tư chốt lời trước báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến công bố vào ngày hôm sau.

Không chỉ các doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng. Tại châu Á, cổ phiếu của SK Hynix và Samsung Electronics cũng đồng loạt đi xuống.

Nhà đầu tư giảm rủi ro

Nguyên nhân chính đến từ việc giới đầu tư chuyển sang trạng thái "risk-off" (giảm rủi ro), bán ra các cổ phiếu đã tăng nóng trong năm nay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn về lạm phát trong cuộc họp tuần trước.

Nhóm công nghệ trở thành lĩnh vực giảm mạnh nhất trên thị trường, kéo chỉ số Nasdaq Composite đi xuống và ghi nhận phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp.

Đà bán tháo lan rộng sang nhiều tên tuổi lớn khác trong ngành bán dẫn như Broadcom và Intel.

Định giá AI bắt đầu bị nghi ngờ

Từ đầu năm đến nay, công nghệ là nhóm ngành có diễn biến tốt nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ, giúp các chỉ số chính liên tục lập đỉnh mới nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI.

Tuy nhiên, sự hưng phấn đó đang dần suy giảm.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại Fed có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, hàng loạt thương vụ huy động vốn và niêm yết quy mô lớn trong lĩnh vực AI cũng làm dấy lên câu hỏi liệu thị trường có thể tiếp tục hấp thụ những mức định giá khổng lồ hay không.

Đặc biệt, đợt IPO bom tấn của SpaceX cùng kế hoạch niêm yết dự kiến của các công ty AI như Anthropic và OpenAI đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường có thể đang bước vào giai đoạn đánh giá lại mức định giá của các doanh nghiệp AI sau thời gian tăng trưởng quá nóng.

SpaceX tiếp tục biến động mạnh

Cổ phiếu SpaceX tiếp tục là tâm điểm chú ý của Phố Wall.

Sau khi giảm tới 16% trong phiên trước đó, cổ phiếu công ty do Elon Musk sáng lập tiếp tục giảm đầu phiên ngày 23/6 trước khi phục hồi trở lại vào cuối ngày.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng đang lan rộng trên thị trường, khi nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu các doanh nghiệp AI và công nghệ có thực sự xứng đáng với những mức định giá nghìn tỷ USD hay không.

Sau nhiều tháng tăng nóng nhờ kỳ vọng vào cuộc cách mạng AI, đợt điều chỉnh hiện tại cho thấy Phố Wall đang bước vào giai đoạn thử thách mới.

Nếu Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất và dòng vốn đầu cơ suy yếu, nhóm cổ phiếu AI – vốn là động lực chính của thị trường trong thời gian qua – có thể còn phải đối mặt với nhiều áp lực hơn trong những tháng tới.