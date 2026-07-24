Phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí rẻ: Việt Nam khiến nữ doanh nhân Mỹ thay đổi hoàn toàn cách sống
Phương Đăng (theo Businessinsider)
24/07/2026 10:00 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm lao vào xây dựng doanh nghiệp với guồng quay công việc không ngừng nghỉ, nữ doanh nhân người Mỹ Sierra Balgar quyết định đặt vé một chiều đến Việt Nam để "trốn" khỏi áp lực. Hai tháng sống tại Đà Nẵng và Hội An không chỉ giúp cô phục hồi năng lượng mà còn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thành công, công việc và cuộc sống, theo Businessinsider.
Ở tuổi 27, Sierra Balgar - nhà sáng lập cộng đồng golf nữ City Girl Golf - thừa nhận cô chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhanh đến vậy.
Khi thành lập doanh nghiệp vào tháng 5/2023, mục tiêu của Sierra rất đơn giản: tạo ra một sân chơi để nhiều phụ nữ yêu thích môn golf hơn. Trong thời gian ngắn, công ty phát triển nhanh chóng với hàng loạt cơ hội hợp tác, sự kiện và dự án mới.
Thành công đến liên tiếp cũng đồng nghĩa với việc Sierra phải liên tục di chuyển, tổ chức sự kiện, gặp gỡ đối tác và duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
"Tôi rất biết ơn vì đó từng là điều mình mong muốn. Nhưng rồi tôi nhận ra mình chưa bao giờ tự hỏi liệu bản thân có thực sự ổn hay không", cô chia sẻ.
Ngay cả những kỳ nghỉ cũng không giúp cô hồi phục. Mỗi lần trở về, cô vẫn mệt mỏi như trước.
Quyết định đặt vé một chiều đến Việt Nam
Đầu năm nay, sau khi trải qua nhiều biến động trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Sierra cảm thấy mình cần một sự thay đổi thực sự.
Đúng lúc đó, cô liên tục bắt gặp những video về Việt Nam trên TikTok.
Ban đầu, điều thu hút cô là cảnh quan thiên nhiên và văn hóa. Sau đó là chi phí sinh hoạt.
Theo những gì tìm hiểu, Sierra biết rằng nếu thuê dài hạn, một căn hộ hiện đại tại Việt Nam chỉ có giá khoảng 300-400 USD mỗi tháng. Một bữa tối tại nhà hàng bít tết chất lượng cũng chỉ khoảng 12 USD.
"Càng tìm hiểu, tôi càng thấy chuyến đi này hoàn toàn khả thi", Sierra nói.
Tháng 3, cô quyết định đặt vé máy bay một chiều đến Hội An.
Hai tháng sống chậm ở miền Trung Việt Nam
Ban đầu, Sierra chỉ dự định ở Việt Nam một tháng nhưng cuối cùng đã kéo dài thành hai tháng.
Thay vì thuê căn hộ giá rẻ như nhiều người nước ngoài, cô quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ đúng nghĩa.
Cô đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng Melia Vinpearl Danang Riverfront ở Đà Nẵng với giá khoảng 56 USD mỗi đêm, tổng chi phí lưu trú hơn 3.000 USD trong hai tháng.
Theo Sierra, đây là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.
Khu nghỉ dưỡng có hồ bơi trong nhà và ngoài trời, spa, phòng gym, nhà hàng cùng tầm nhìn hướng ra sông Hàn. Chính không gian này giúp cô bắt đầu xây dựng một nhịp sống hoàn toàn khác.
Cuộc sống ở Việt Nam khiến cô thay đổi
Điều khiến Sierra ấn tượng nhất không phải là cảnh đẹp hay giá cả, mà là nhịp sống.
"Tôi nhận thấy mọi người ở đây tiếp cận cuộc sống theo một cách rất khác", cô nói.
Tại Mỹ, cô luôn cảm thấy áp lực phải làm việc liên tục. Là một doanh nhân, năng suất gần như trở thành thước đo giá trị bản thân. Trong khi đó, ở Việt Nam, cô học được cách sống chậm.
Hầu hết các buổi sáng, Sierra thức dậy lúc khoảng 5 giờ, ăn sáng tại khách sạn rồi đến phòng gym.
Có hôm cô dành cả ngày dạo quanh phố cổ Hội An. Có hôm lên xe buýt miễn phí của khách sạn để ra biển, chỉ mất khoảng 15 phút.
Không còn những cuộc họp dày đặc hay lịch trình kín mít, Sierra lần đầu tiên sau nhiều năm cảm nhận được sự bình yên.
"Sau hai năm liên tục bận rộn, cảm giác không phải đến bất kỳ đâu, cũng không có ai chờ đợi mình hoàn thành công việc, thực sự là một điều xa xỉ", Sierra nói.
Theo cô, ngay cả chuyến bay kéo dài tới 25 giờ từ Mỹ sang Việt Nam cũng hoàn toàn xứng đáng vì đổi lại, cô có cơ hội cho phép bản thân sống chậm.
Việt Nam giúp cô định nghĩa lại thành công
Khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng khiến Sierra suy nghĩ khác về doanh nghiệp.
Thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng quy mô, cô bắt đầu tự hỏi làm thế nào để xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn doanh thu và giúp công ty hoạt động mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào người sáng lập.
"Khi tạm rời công việc, tôi trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn", Sierra nhấn mạnh.
Sau hai tháng ở Việt Nam, Sierra trở về Mỹ với nhiều ý tưởng mới, nguồn năng lượng tích cực và định hướng rõ ràng hơn cho doanh nghiệp.
Quan trọng hơn cả, cô nhận ra thành công không chỉ là tăng trưởng hay lợi nhuận.
"Trước đây tôi chỉ mải mê xây dựng một điều gì đó có ý nghĩa mà quên dành chỗ cho chính mình", Sierra nhấn mạnh
Theo Sierra, Việt Nam đã giúp cô hiểu rằng hoàn toàn có thể vừa theo đuổi sự nghiệp, vừa tận hưởng cuộc sống.
"Giờ đây, với tôi, thành công không còn đơn thuần là phát triển doanh nghiệp, mà là tạo dựng một cuộc sống mà bản thân thực sự yêu thích", nữ doanh nhân Mỹ chia sẻ.
Phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí rẻ: Việt Nam khiến nữ doanh nhân Mỹ thay đổi hoàn toàn cách sống
Sau nhiều năm lao vào xây dựng doanh nghiệp với guồng quay công việc không ngừng nghỉ, nữ doanh nhân người Mỹ Sierra Balgar quyết định đặt vé một chiều đến Việt Nam để "trốn" khỏi áp lực. Hai tháng sống tại Đà Nẵng và Hội An không chỉ giúp cô phục hồi năng lượng mà còn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thành công, công việc và cuộc sống, theo Businessinsider.
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