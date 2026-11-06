Hoàn thành và bàn giao dự án bất động sản hàng hiệu

Ngày 6/11, tại TP HCM, Tập đoàn Phú Long tổ chức khánh thành và bàn giao hai dự án Essensia Sky và Parkway Saigon WorldHotels Residences. Đây là dự án “bất động sản hàng hiệu” đầu tiên tại Việt Nam do thương hiệu khách sạn WorldHotelsTM quản lý và vận hành.

Nghi thức khánh thành, bàn giao hai dự án Essensia Sky và Parkway Saigon WorldHotels Residences. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Richard Mark Leech - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long cho biết: Essensia Sky và Essensia Parkway là thành quả của quá trình đầu tư nghiên túc, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn và nỗ lực bền bỉ của nhiều đội ngũ triển khai.

Trong đó, dự án Essensia Sky về đích sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch. Còn dự án Essensia Parkway cũng hoàn thành sớm 105 ngày.

“Đây là minh chứng sống động cho năng lực triển khai dự án của Phú Long, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm mà chúng tôi luôn đặt ra trong từng cam kết với cư dân. Chúng tôi tin rằng, giá trị của hai dự án sẽ tiếp tục được bồi đắp bằng chất lượng vận hành và trải nghiệm sống bất động sản hàng hiệu của cộng đồng trong thời gian tới” – ông Richard Mark Leech cho hay.

Tiêu chuẩn sống quốc tế

Ở góc độ đơn vị quản lý vận hành, ông Fraser McKenzie – Giám Đốc Quản lý và Vận hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của WorldHotels nhấn mạnh: “Chúng tôi nhìn nhận bất động sản hàng hiệu là mô hình đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về cả lĩnh vực lưu trú, dịch vụ khách sạn lẫn nhu cầu của cộng đồng cư dân. Vì vậy, mục tiêu của WorldHotels không chỉ dừng lại ở việc áp dụng những tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp.

Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực chuyển hóa các tiêu chuẩn ấy thành trải nghiệm phù hợp với nhịp sống riêng tư và hiện đại của mỗi gia đình. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành này sẽ góp phần duy trì chất lượng dự án theo thời gian, đồng thời mang đến cho cư dân những cảm nhận sâu sắc về sự tận tâm, nhất quán và tinh tế trong từng điểm chạm dịch vụ”.

Theo kế hoạch, công tác bàn giao các sản phẩm thuộc hai dự án Essensia Sky và Essensia Parkway sẽ được triển khai từng đợt trong 3 tháng tới.

Với gia đình chị Vy Vy (TP HCM) - một trong những cư dân đầu tiên của dự án, ngôi nhà là không gian để gắn kết và tận hưởng cuộc sống.

Chị Vy Vy chia sẻ: “Tôi rất hài lòng khi không gian sống đáp ứng các mong đợi, đặc biệt là cảnh quan xanh và hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ, mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày”.

Khách hàng đón nhận phần quà Essensia Crown trị giá 2 tỷ đồng. Ảnh: ĐVCC

Tại sự kiện, Tập đoàn Phú Long đã tài trợ 2 tỷ đồng vào Quỹ dự phòng Trang thiết bị và Nội thất của Essensia Sky và Parkway Saigon WorldHotels Residences. Nguồn quỹ nhằm bổ sung nguồn lực cho công tác thay thế, bổ sung, sửa chữa và nâng cấp nội thất, trang thiết bị tại các khu vực chung, góp phần duy trì chất lượng không gian sống và trải nghiệm của cư dân trong quá trình vận hành.

Đồng thời, dành tặng nhiều phần quà tri ân với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng đến các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng hai dự án.