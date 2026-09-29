Phú Thọ bàn hợp tác với Samsung về công nghệ cao, bán dẫn và đào tạo nhân lực
Hoan Nguyễn
29/09/2026 7:43 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông làm việc với Samsung Việt Nam, trao đổi về hợp tác công nghệ cao, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.
Ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã có tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Samsung Việt Nam do ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn.
Hai bên tập trung thảo luận chiến lược mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam trong thời gian qua. Thông tin khái quát về tình hình địa phương, ông Đông cho biết kinh tế - xã hội Phú Thọ trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc thu hút và mở rộng sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.
Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của tỉnh ước tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 22,3%. Đáng chú ý, các sản phẩm chủ lực như máy tính xách tay tăng 34,3% và dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 34,1%.
Bên cạnh đó, bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Phú Thọ ghi nhận điểm sáng nổi bật khi 9 tháng năm 2026 đạt 2.420,9 triệu USD, cao gấp khoảng 2,1 lần so với cùng kỳ và vượt 50,29% kế hoạch năm.
Riêng dòng vốn FDI từ Hàn Quốc đạt 439,2 triệu USD, bao gồm 10 dự án cấp mới và 35 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, chiếm 18,14% tổng vốn FDI toàn tỉnh. Những con số này minh chứng cho năng lực hấp thụ dòng vốn công nghệ cao và môi trường đầu tư thông thoáng của địa phương.
Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam giới thiệu chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC). Chương trình tập trung vào các lĩnh vực nền tảng như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data).
Đặc biệt, hưởng ứng mục tiêu chiến lược của Chính phủ Việt Nam về đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, chương trình SIC 2026 lần đầu tiên tích hợp nội dung bán dẫn vào giảng dạy ở 3 cấp độ từ nhập môn, cơ bản đến nâng cao.
Từ năm 2026, Samsung đẩy mạnh chiến lược mở rộng mô hình SIC Lab tại các địa phương trên toàn quốc (vốn đã triển khai hiệu quả tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên) và mong muốn sớm hiện thực hóa mô hình này tại Phú Thọ.
Đánh giá cao định hướng của tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh rằng với quy mô lao động lớn, hệ sinh thái công nghiệp điện tử phát triển và mạng lưới cơ sở đào tạo đa dạng, Phú Thọ có đầy đủ các điều kiện tiên quyết để trở thành đối tác chiến lược của Samsung.
Đặt trong tầm nhìn cấp chiến lược quốc gia, việc hợp tác sâu rộng với Samsung không chỉ giúp Phú Thọ đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm vị thế công nghiệp địa phương.
Tỉnh xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột ưu tiên hàng đầu.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cởi mở đề nghị Samsung chia sẻ nhu cầu nhân lực trung và dài hạn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, tự động hóa và AI, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cơ sở đào tạo trên địa bàn để triển khai mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn kết chặt chẽ giữa học tập, thực hành và tuyển dụng.
Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn Samsung trong quá trình nghiên cứu, khảo sát đầu tư, đồng thời khẩn trương xúc tiến các thủ tục để xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Phú Thọ.
Phú Thọ bàn hợp tác với Samsung về công nghệ cao, bán dẫn và đào tạo nhân lực
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông làm việc với Samsung Việt Nam, trao đổi về hợp tác công nghệ cao, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.
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