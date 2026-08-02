Phú Thọ chưa triển khai đại trà phần mềm đánh giá KPI công chức

Phú Thọ là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng (KPI) đối với cơ quan hành chính và công chức bằng phần mềm, bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu chưa áp dụng đại trà khi hệ thống chưa hoàn thiện, tránh phát sinh bất cập trong quá trình vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông. Ảnh: Thu Hương

Theo Sở Nội vụ, chương trình được triển khai thí điểm từ tháng 4- 6/2026 tại 20 cơ quan, đơn vị, gồm 5 sở và 15 xã, phường.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ công chức tham gia đánh giá đạt 98,06%; bình quân mỗi tháng hệ thống ghi nhận từ 5.000-6.000 nhiệm vụ được phê duyệt, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn giảm xuống còn khoảng 2%.

Những kết quả bước đầu khẳng định chủ trương ứng dụng phần mềm đánh giá KPI phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác quản lý, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời tạo nền tảng cho tiến trình chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thí điểm cũng bộc lộ một số hạn chế. Phần mềm hiện chưa liên thông với hệ thống quản lý văn bản nên nhiều dữ liệu vẫn phải nhập thủ công; giao diện chưa thực sự thân thiện với người dùng; thiếu các tính năng chuyên biệt phù hợp với đặc thù từng sở, ngành và chưa đáp ứng yêu cầu phân quyền chi tiết.

Đáng chú ý, hệ thống mới chỉ hỗ trợ đánh giá trên cơ sở tiến độ, khối lượng công việc, chưa thể phản ánh đầy đủ các yếu tố đặc thù của khu vực quản lý nhà nước như thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng phối hợp hay chất lượng xử lý công việc.

Cán bộ Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Phú Thọ khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu số trong công tác lập quy hoạch và quản lý kiến trúc. Ảnh: Thanh Nga

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, đánh giá KPI bằng phần mềm là xu hướng tất yếu trong quản trị hiện đại, góp phần hình thành tác phong làm việc khoa học, nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu khách quan phục vụ công tác quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Sở Nội vụ và đơn vị tư vấn là VNPT trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh không chạy theo thành tích khi sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

“Tỉnh sẽ chưa triển khai áp dụng đại trà ở thời điểm hiện nay nhằm tránh gây xáo trộn trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và hạn chế những tác động không mong muốn”, ông Đông nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông: Đánh giá, xếp loại KPI đối với cơ quan hành chính và công chức bằng phần mềm là xu hướng tất yếu, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ. Tuy nhiên, hệ thống hiện chưa tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, gây khó khăn trong phân công và theo dõi tiến độ công việc, nhất là tại các đơn vị có khối lượng văn bản lớn; giao diện cũng cần tiếp tục hoàn thiện để thuận tiện hơn cho người dùng.



Bên cạnh đó, kết quả đánh giá trên phần mềm chỉ mang tính tương đối, chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố định tính như thái độ, tinh thần phối hợp và chất lượng tương tác của công chức.





Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục tổ chức thí điểm thêm từ 3-6 tháng. Trong thời gian này, phần mềm phải hoàn thành việc tích hợp với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (V4), đồng thời tối ưu giao diện, bổ sung đầy đủ các tính năng theo góp ý của các cơ quan, đơn vị tham gia thí điểm để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương thuê phần mềm thay vì đầu tư xây dựng mới nhằm bảo đảm tính linh hoạt, thường xuyên cập nhật công nghệ, đồng thời yêu cầu tỉnh phải nắm toàn quyền quản trị và quản lý dữ liệu.

Trường hợp đơn vị tư vấn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành, tỉnh sẽ xem xét thuê chính thức; ngược lại, sẽ dừng thí điểm để lựa chọn giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn.