Phú Thọ chuyển trục tăng trưởng bằng tri thức, dữ liệu số

Thông điệp này được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tổ chức ngày 4/8/2026, với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch "90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ". Ảnh: DV

Từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực sang tăng trưởng dựa trên tri thức

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, Phú Thọ xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là lựa chọn chiến lược lâu dài.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định tỉnh kiên định chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực nội sinh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

"Điểm nổi bật của quá trình chuyển đổi không chỉ nằm ở đầu tư hạ tầng số mà trước hết là sự thay đổi trong tư duy quản trị. Nếu trước đây khoa học - công nghệ và chuyển đổi số chủ yếu được xem là nhiệm vụ của ngành chuyên môn thì nay đã trở thành nền tảng xuyên suốt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội", Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DV

Một dấu mốc đáng chú ý là việc tỉnh đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội dựa trên dữ liệu thời gian thực. Thay vì phụ thuộc vào các báo cáo tổng hợp theo phương thức truyền thống, lãnh đạo các cấp có thể trực tiếp theo dõi diễn biến kinh tế - xã hội trên hệ thống, phân tích dữ liệu, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ và đưa ra quyết định theo thời gian thực.

Nền tảng này được xây dựng trên nguyên tắc dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", hướng tới hình thành phương thức quản trị hiện đại, minh bạch và giảm đáng kể khối lượng báo cáo hành chính, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Cùng với chuyển đổi phương thức điều hành, hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được mở rộng đồng bộ. Toàn bộ xã, phường đã được phủ cáp quang băng rộng; mạng 4G phủ gần như toàn bộ diện tích; gần 1.000 trạm 5G mới được phát triển, phủ kín các đô thị trung tâm và khu công nghiệp, chấm dứt tình trạng vùng lõm sóng.

Hiệu quả của quá trình số hóa cũng phản ánh qua cải cách hành chính. Tỷ lệ xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng đạt trên 94%; hơn 95% hồ sơ dịch vụ công được thực hiện trực tuyến; hệ thống dữ liệu đất đai, giáo dục, tổ chức Đảng cùng nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang từng bước được đồng bộ, tạo nền tảng cho chính quyền số và kinh tế số.

Ở khu vực doanh nghiệp, chuyển đổi số đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Hiện toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực linh kiện điện tử, phần mềm và công nghệ số. Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt trên 7 tỷ USD, trong đó các sản phẩm điện tử, máy tính, camera và thiết bị quang học tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DV

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi còn nhiều điểm nghẽn. Cơ chế, chính sách đặc thù chưa theo kịp yêu cầu phát triển; dữ liệu chuyên ngành sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"; khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế; giá trị gia tăng nội địa của ngành công nghệ chưa tương xứng với quy mô sản xuất; nguồn nhân lực số, nhất là ở cấp cơ sở, còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng.

Xây dựng cực tăng trưởng mới bằng ba trụ cột phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những kết quả tích cực mà Phú Thọ đạt được trong năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 10,18%, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ bảy cả nước và vượt mục tiêu Chính phủ giao. Thu ngân sách đạt 34.600 tỷ đồng, gần 60% dự toán năm; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 1,8 tỷ USD, cao gấp gần năm lần cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở các con số tăng trưởng mà còn ở sự chuyển biến trong tư duy lãnh đạo, quản trị và cách thức tổ chức thực hiện. Các chương trình hành động đã chuyển mạnh theo hướng xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực chất.

Định hướng quan trọng được Phó Thủ tướng đặt ra là Phú Thọ cần xác lập mô hình phát triển mới trên ba trụ cột.

Trong đó, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử và sản xuất thông minh sẽ là động lực tăng trưởng; văn hóa Đất Tổ gắn với di sản và du lịch trải nghiệm trở thành nguồn lực đặc sắc; còn nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng trung du, miền núi đóng vai trò nền tảng.

"Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu phải trở thành "chất kết dính" liên kết ba trụ cột này thành một chỉnh thể phát triển thống nhất, giúp Phú Thọ không chỉ là địa phương có quy mô sản xuất điện tử lớn mà còn từng bước làm chủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ trong nước", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đối với Chiến dịch "90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ", Phó Thủ tướng yêu cầu chiến dịch phải tạo ra những sản phẩm cụ thể thay vì dừng ở việc số hóa dữ liệu. Đó là cơ chế quản trị dữ liệu thống nhất, kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu ưu tiên và quan trọng hơn là sử dụng dữ liệu để giải quyết trực tiếp các bài toán về tăng trưởng, đầu tư công, ngân sách, đất đai, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, an sinh xã hội và phòng chống thiên tai.

Một yêu cầu khác được nhấn mạnh là chuyển sáu bài toán lớn mà tỉnh đã công bố thành những "đơn đặt hàng" khoa học - công nghệ cụ thể, xác định rõ sản phẩm cuối cùng, địa chỉ ứng dụng, đơn vị tiếp nhận, nguồn lực triển khai và khả năng nhân rộng. Chính quyền phải giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, còn viện nghiên cứu và trường đại học trở thành nền tảng nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Theo Phó Thủ tướng, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân và doanh nghiệp cảm nhận được lợi ích trong từng thủ tục hành chính. Dữ liệu phải được khai thác để tự động điền thông tin, thay thế giấy tờ, giảm số lần kê khai và thời gian đi lại; các cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống.

Ông cũng đề nghị tỉnh xây dựng hệ thống đánh giá thực chất hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đo lường toàn bộ quá trình xử lý từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục, thay vì chỉ thống kê theo quy trình nội bộ.

Song song với đó, Phú Thọ cần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tăng cường chuyển giao công nghệ, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chất lượng cao và nâng tỷ lệ giá trị gia tăng được tạo ra tại địa phương.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW đang được triển khai trên phạm vi cả nước, cách tiếp cận của Phú Thọ cho thấy chuyển đổi số không còn được nhìn nhận như một chương trình công nghệ đơn thuần, mà trở thành phương thức tổ chức phát triển mới. Khi dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, khoa học và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, địa phương không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh hơn mà còn xây dựng nền tảng phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn và từng bước hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.