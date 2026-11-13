Ông Hoàng Xuân Hoàn-Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ký thông báo số 965/TB-SNN&MT về việc mất 119 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ sử dụng trái phép. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo danh sách công bố, 119 phôi sổ đỏ bị mất có số seri cụ thể, trong đó một số seri liên tiếp như AA 00414113, AA 00414114, AA 00414115; AA 00414131, AA 00414132, AA 00414133; AA 00414855, AA 00414856, AA 00414857, AA 00414858, AA 00414859, AA 00414860, AA 00414861 và DC 488830, DC 488831, DC 488832, DC 488833.

Ngoài ra, danh sách còn có các phôi mang số seri AA 00045216, AA 00045268, AA 00045299, AA 00045342, DQ 870018 và DQ 870180…

Để phòng ngừa việc sử dụng số phôi bị mất vào mục đích vi phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không sử dụng, xác nhận nội dung hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến 119 phôi có số seri trong danh sách công bố.

Sở cũng đề nghị cơ quan nông nghiệp và môi trường, tư pháp, công an các tỉnh, thành phố thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp kiểm soát. Đồng thời, gửi thông báo đến Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 để thông tin tới các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Trường hợp phát hiện giấy chứng nhận mang số phát hành thuộc danh sách bị mất đang lưu hành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần báo ngay cho công an địa phương hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ, địa chỉ đường Quang Trung, phường Việt Trì, điện thoại 0210 3847 961 để kịp thời xử lý theo quy định.