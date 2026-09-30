Phú Thọ xây dựng dự án nhà ở cho lực lượng công an, quy mô hơn 1.200 căn
Hoan Nguyễn
30/09/2026 3:22 PM (GMT+7)
Dự án nhà ở cho lực lượng công an tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ có quy mô khoảng 1.233 căn, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.714 người.
Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vĩnh Phúc.
Theo Quyết định số 6061/QĐ-BCA-H02 ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an, dự án được triển khai tại khu Đồng Mái, phường Vĩnh Phúc, trên diện tích khoảng 50.000 m².
Dự án có khoảng 1.233 căn, gồm 1.039 căn nhà ở xã hội, 179 căn hộ chung cư thương mại và 15 căn nhà thương mại thấp tầng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.714 người.
Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ quý 3/2026 đến quý 4/2028, thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn khu, xây dựng khoảng 700 căn nhà ở xã hội và tòa chung cư thương mại cao tầng. Giai đoạn 2 hoàn thiện số căn nhà ở xã hội còn lại và khu nhà thương mại thấp tầng.
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong việc bảo đảm nhà ở, ổn định đời sống, giúp cán bộ, chiến sĩ công an yên tâm công tác.
Đồng thời, yêu cầu các bên liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo tiến độ; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật dự án.
Quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh để triển khai dự án đúng kế hoạch.
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