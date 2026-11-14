Ba ga metro mở ra dư địa phát triển đô thị TOD tại Thủ Đức

Trong chiến lược phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), lợi thế của một khu đất không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở khả năng kết nối với hệ thống vận tải khối lượng lớn. Đây cũng là hướng tiếp cận đang được TP.HCM thúc đẩy tại những khu vực có metro đi qua.

Tại phường Thủ Đức, cụm ba ga metro số 1 gồm Phước Long, Bình Thái và Thủ Đức đang được đưa vào quá trình rà soát, xác lập phạm vi quy hoạch TOD. Đáng chú ý, khu vực cảng Trường Thọ hiện hữu được định hướng phát triển thành khu đô thị Trường Thọ với các tiêu chí quy hoạch mới.

Theo thông tin UBND phường Thủ Đức cung cấp tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 12/11, địa phương đang phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực theo Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND.

Các nội dung được rà soát gồm chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật. Khu vực nghiên cứu có lợi thế nằm gần ba nhà ga metro, trong phạm vi bán kính dưới 1 km.

Quỹ đất quanh các nhà ga metro đang trở thành một trong những dư địa quan trọng để TP.HCM tổ chức lại không gian đô thị. Ảnh: Gia Linh

Xét về góc độ phát triển thị trường, đây là khu vực có tiềm năng hình thành không gian đô thị tích hợp, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Nếu được quy hoạch đồng bộ, lợi thế kết nối metro có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thu hút đầu tư vào khu vực.

Tuy nhiên, giá trị phát triển của TOD không chỉ được quyết định bởi khoảng cách đến nhà ga. Khả năng kết nối thực tế, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức không gian công cộng và tính đồng bộ của quy hoạch cũng là những yếu tố quan trọng.

Đặc biệt, việc chuyển đổi định hướng phát triển khu vực cảng Trường Thọ cần được đặt trong tổng thể bài toán sử dụng đất, tổ chức lại hạ tầng và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo UBND phường Thủ Đức, đa số người dân Khu phố 46 sinh sống xung quanh cụm cảng Trường Thọ đồng thuận với định hướng hình thành khu đô thị hiện đại tại đây, kỳ vọng khu vực có thêm động lực phát triển kinh tế và cải thiện diện mạo đô thị.

Bên cạnh khu vực Trường Thọ, phường cũng đang rà soát các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, chuẩn bị dữ liệu phục vụ lập và điều chỉnh quy hoạch sau khi Quy hoạch tổng thể TP.HCM được thông qua.

Quy hoạch hẻm, cải tạo rạch và hạ tầng: Bài toán khơi thông nguồn lực đô thị

Không chỉ hướng đến những khu vực có tiềm năng phát triển mới, Thủ Đức còn phải giải quyết những vấn đề quy hoạch tồn tại lâu nay, đặc biệt là quy hoạch hẻm và hạ tầng dân sinh.

Theo UBND phường Thủ Đức, quy hoạch hẻm có tác động trực tiếp đến hoạt động xây dựng, cấp giấy chứng nhận và quyền lợi của người dân. Do đó, địa phương đã kiến nghị UBND Thành phố và Sở Tài chính bố trí kinh phí để rà soát, cập nhật, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch hẻm.

Đây là vấn đề có ý nghĩa không nhỏ đối với thị trường bất động sản. Quy hoạch thiếu cập nhật có thể khiến người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà đất, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng khai thác, sử dụng tài sản và hoạt động đầu tư xây dựng.

Giá trị phát triển của TOD không chỉ được quyết định bởi khoảng cách đến nhà ga. Ảnh: Gia Linh

Ở góc độ hạ tầng, dự án cải tạo rạch Thủ Đức là một trong những công trình đang được địa phương tập trung chuẩn bị. Dự án đã được HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 27/8/2026.

Đáng chú ý, thay vì chờ đến khi dự án bước vào giai đoạn triển khai mới tiến hành các công việc liên quan, UBND phường đã chủ động khảo sát hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê và phân loại theo cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND cùng ngày.

Cách làm này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, đặc biệt ở khâu bồi thường và giải phóng mặt bằng, qua đó hạn chế những điểm nghẽn thường gặp đối với các dự án chỉnh trang đô thị. Ngoài rạch Thủ Đức, địa phương cũng dự kiến nghiên cứu áp dụng các cơ chế mới đối với tuyến metro số 6 và dự án cải tạo rạch Bình Thái.