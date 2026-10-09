Quách Ngọc Ngoan hát tiếng Khmer, dàn sao “Trại buôn người” quậy tưng bừng trong MV nhạc phim

Không còn những màn truy đuổi căng thẳng, những cuộc đối đầu khốc liệt hay hình ảnh gai góc gắn với thế giới của "Trại buôn người" (The Journey of Heroes), dàn diễn viên của bộ phim xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác ở MV nhạc phim mới.

Với “Ánh Sao Đêm Dolta (Remix)”, Võ Đình Hiếu, Quách Ngọc Ngoan, Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Yuno Bigboy cùng nhiều thành viên trong ê-kíp cùng hòa giọng, nhảy múa và tạo nên không khí vui nhộn, rộn ràng. Đặc biệt, Quách Ngọc Ngoan và Võ Đình Hiếu gây chú ý khi thể hiện những câu hát bằng tiếng Khmer.

Ca khúc lấy cảm hứng từ không khí lễ hội Dolta, một nét văn hóa gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Thay vì lựa chọn cách thể hiện thuần truyền thống, ê-kíp đưa những chất liệu bản địa vào cấu trúc âm nhạc hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc dân gian và nhịp điệu Remix. Nội dung ca khúc hướng đến những điều gần gũi: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, cuộc sống thanh bình và vẻ đẹp của vùng đất An Giang trong không khí lễ hội.

Một cảnh trong phim "Trại buôn người". (Ảnh: NSX)

Đây cũng là cách ê-kíp mở rộng không gian của bộ phim. Nếu “Trại buôn người” khai thác câu chuyện hành động và tâm lý xã hội với nhiều tình huống căng thẳng, thì MV lại đưa khán giả về một miền Tây nhiều màu sắc, nơi âm nhạc, văn hóa và đời sống cộng đồng trở thành nguồn năng lượng tích cực.

Trong MV, những hình ảnh đặc trưng của miền Tây và vùng Bảy Núi được lồng ghép cùng phần trình diễn của các diễn viên. Hội đua bò Bảy Núi, những rặng thốt nốt giữa đồng lúa, các ngôi chùa Khmer cùng nhiều khung cảnh mang màu sắc Nam Bộ tạo thành phần hình ảnh chủ đạo.

Bên cạnh đó là những khoảnh khắc phía sau hậu trường phòng thu. Các diễn viên không giữ vẻ lạnh lùng hay căng thẳng như trên màn ảnh mà xuất hiện với tâm thế thoải mái, vui vẻ, tạo nên một không khí gần như đối lập với bộ phim.

Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát tiếng Khmer

Nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan thể hiện trong MV của phim "Trại buôn người". (Ảnh: NSX)

Một trong những điểm được chú ý trong MV là màn thể hiện của Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên thủ vai phản diện Tài khiến khán giả ức chế. Tuy nhiên trong “Ánh Sao Đêm Dolta (Remix)”, anh xuất hiện với hình ảnh phóng khoáng hơn, trực tiếp tham gia phần hát và hòa mình vào không khí của ca khúc. Đặc biệt, việc thể hiện những câu hát bằng tiếng Khmer tạo nên một điểm nhấn thú vị cho phần trình diễn.

Không đứng riêng lẻ, Quách Ngọc Ngoan hòa giọng cùng Võ Đình Hiếu và các thành viên khác trong dàn diễn viên. Sự khác biệt về chất giọng tạo nên màu sắc khá đa dạng cho ca khúc, thay vì hướng tới một phần trình diễn thuần túy của một ca sĩ chuyên nghiệp.

Võ Đình Hiếu cũng gây chú ý với giọng hát mộc mạc và cách thể hiện những câu hát Khmer. Việc các diễn viên trực tiếp tham gia vào phần âm nhạc giúp MV giữ được cảm giác tự nhiên, gần với một sản phẩm mang tính giao lưu, vui chơi của cả ê-kíp hơn là một MV được xây dựng theo công thức trình diễn ca nhạc thông thường.

Nếu Quách Ngọc Ngoan tạo bất ngờ bằng phần hát tiếng Khmer, thì Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Steven Nguyễn, Kore Hải Anh, Khánh My… lại mang đến năng lượng trẻ trung cho MV. Những động tác vũ đạo được thực hiện theo tinh thần vui nhộn, không quá đặt nặng kỹ thuật. Chính sự thoải mái và có phần “lầy lội” của các diễn viên trở thành một trong những điểm tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm.

Đáng chú ý, Yuno Bigboy góp mặt trong nhóm nghệ sĩ tham gia hòa giọng, tạo thêm màu sắc rap/hip-hop vào tổng thể âm nhạc. Sự xuất hiện của rapper bên cạnh các diễn viên góp phần mở rộng cách tiếp cận ca khúc, nhất là khi bản phối được xây dựng theo hướng Remix hiện đại.

Một cảnh trong phim "Trại buôn người". (Ảnh: NSX)

“Trại buôn người” xoay quanh đề tài hành động – tâm lý xã hội, với những tình huống căng thẳng và cuộc đấu tranh của các nhân vật trong hành trình đối đầu với thế giới tội phạm. Bởi vậy, việc đưa dàn diễn viên vào một không gian âm nhạc rộn ràng khiến khán giả có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của họ.

Đằng sau những nhân vật trên màn ảnh là những nghệ sĩ có khả năng tương tác, hát, nhảy và tạo ra năng lượng tích cực. Theo ê-kíp, đây cũng là tinh thần mà họ muốn truyền tải thông qua sản phẩm âm nhạc: dù bộ phim mang đề tài gai góc, câu chuyện cuối cùng vẫn hướng về tình người, sự đùm bọc và khát vọng được sống trong bình yên.

Đảm nhận đồng thời hai vai trò Giám đốc sản xuất và Giám đốc sáng tạo cho MV, Mèo Bích Trang chia sẻ: "Chúng tôi muốn đưa tới khán giả một sản phẩm âm nhạc vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ, vừa truyền tải nguồn năng lượng lạc quan của con người miền Tây. Dù bộ phim Trại Buôn Người mang đề tài hành động – tâm lý xã hội gai góc, bức tranh toàn cảnh vẫn luôn sáng lên tình người, sự đùm bọc và khát vọng sống bình yên."

Trong khi đó, cột mốc doanh thu hơn 350 tỷ đồng tạo thêm bối cảnh đáng chú ý cho việc phát hành MV.