Quách Ngọc Ngoan hát tiếng Khmer, dàn sao “Trại buôn người” quậy tưng bừng trong MV nhạc phim
Huy Hoàng
09/10/2026 2:54 PM (GMT+7)
Sau khi vượt mốc 350 tỷ đồng doanh thu, ê-kíp “Trại buôn người” tiếp tục tạo điểm nhấn bằng MV “Ánh Sao Đêm Dolta (Remix)”, quy tụ dàn diễn viên cùng hòa giọng, nhảy múa và đưa chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ vào một sản phẩm âm nhạc hiện đại.
Không còn những màn truy đuổi căng thẳng, những cuộc đối đầu khốc liệt hay hình ảnh gai góc gắn với thế giới của "Trại buôn người" (The Journey of Heroes), dàn diễn viên của bộ phim xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác ở MV nhạc phim mới.
Với “Ánh Sao Đêm Dolta (Remix)”, Võ Đình Hiếu, Quách Ngọc Ngoan, Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Yuno Bigboy cùng nhiều thành viên trong ê-kíp cùng hòa giọng, nhảy múa và tạo nên không khí vui nhộn, rộn ràng. Đặc biệt, Quách Ngọc Ngoan và Võ Đình Hiếu gây chú ý khi thể hiện những câu hát bằng tiếng Khmer.
Ca khúc lấy cảm hứng từ không khí lễ hội Dolta, một nét văn hóa gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Thay vì lựa chọn cách thể hiện thuần truyền thống, ê-kíp đưa những chất liệu bản địa vào cấu trúc âm nhạc hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc dân gian và nhịp điệu Remix. Nội dung ca khúc hướng đến những điều gần gũi: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, cuộc sống thanh bình và vẻ đẹp của vùng đất An Giang trong không khí lễ hội.
Đây cũng là cách ê-kíp mở rộng không gian của bộ phim. Nếu “Trại buôn người” khai thác câu chuyện hành động và tâm lý xã hội với nhiều tình huống căng thẳng, thì MV lại đưa khán giả về một miền Tây nhiều màu sắc, nơi âm nhạc, văn hóa và đời sống cộng đồng trở thành nguồn năng lượng tích cực.
Trong MV, những hình ảnh đặc trưng của miền Tây và vùng Bảy Núi được lồng ghép cùng phần trình diễn của các diễn viên. Hội đua bò Bảy Núi, những rặng thốt nốt giữa đồng lúa, các ngôi chùa Khmer cùng nhiều khung cảnh mang màu sắc Nam Bộ tạo thành phần hình ảnh chủ đạo.
Bên cạnh đó là những khoảnh khắc phía sau hậu trường phòng thu. Các diễn viên không giữ vẻ lạnh lùng hay căng thẳng như trên màn ảnh mà xuất hiện với tâm thế thoải mái, vui vẻ, tạo nên một không khí gần như đối lập với bộ phim.
Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát tiếng Khmer
Một trong những điểm được chú ý trong MV là màn thể hiện của Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên thủ vai phản diện Tài khiến khán giả ức chế. Tuy nhiên trong “Ánh Sao Đêm Dolta (Remix)”, anh xuất hiện với hình ảnh phóng khoáng hơn, trực tiếp tham gia phần hát và hòa mình vào không khí của ca khúc. Đặc biệt, việc thể hiện những câu hát bằng tiếng Khmer tạo nên một điểm nhấn thú vị cho phần trình diễn.
Không đứng riêng lẻ, Quách Ngọc Ngoan hòa giọng cùng Võ Đình Hiếu và các thành viên khác trong dàn diễn viên. Sự khác biệt về chất giọng tạo nên màu sắc khá đa dạng cho ca khúc, thay vì hướng tới một phần trình diễn thuần túy của một ca sĩ chuyên nghiệp.
Võ Đình Hiếu cũng gây chú ý với giọng hát mộc mạc và cách thể hiện những câu hát Khmer. Việc các diễn viên trực tiếp tham gia vào phần âm nhạc giúp MV giữ được cảm giác tự nhiên, gần với một sản phẩm mang tính giao lưu, vui chơi của cả ê-kíp hơn là một MV được xây dựng theo công thức trình diễn ca nhạc thông thường.
Nếu Quách Ngọc Ngoan tạo bất ngờ bằng phần hát tiếng Khmer, thì Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Steven Nguyễn, Kore Hải Anh, Khánh My… lại mang đến năng lượng trẻ trung cho MV. Những động tác vũ đạo được thực hiện theo tinh thần vui nhộn, không quá đặt nặng kỹ thuật. Chính sự thoải mái và có phần “lầy lội” của các diễn viên trở thành một trong những điểm tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm.
Đáng chú ý, Yuno Bigboy góp mặt trong nhóm nghệ sĩ tham gia hòa giọng, tạo thêm màu sắc rap/hip-hop vào tổng thể âm nhạc. Sự xuất hiện của rapper bên cạnh các diễn viên góp phần mở rộng cách tiếp cận ca khúc, nhất là khi bản phối được xây dựng theo hướng Remix hiện đại.
“Trại buôn người” xoay quanh đề tài hành động – tâm lý xã hội, với những tình huống căng thẳng và cuộc đấu tranh của các nhân vật trong hành trình đối đầu với thế giới tội phạm. Bởi vậy, việc đưa dàn diễn viên vào một không gian âm nhạc rộn ràng khiến khán giả có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của họ.
Đằng sau những nhân vật trên màn ảnh là những nghệ sĩ có khả năng tương tác, hát, nhảy và tạo ra năng lượng tích cực. Theo ê-kíp, đây cũng là tinh thần mà họ muốn truyền tải thông qua sản phẩm âm nhạc: dù bộ phim mang đề tài gai góc, câu chuyện cuối cùng vẫn hướng về tình người, sự đùm bọc và khát vọng được sống trong bình yên.
Đảm nhận đồng thời hai vai trò Giám đốc sản xuất và Giám đốc sáng tạo cho MV, Mèo Bích Trang chia sẻ: "Chúng tôi muốn đưa tới khán giả một sản phẩm âm nhạc vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ, vừa truyền tải nguồn năng lượng lạc quan của con người miền Tây. Dù bộ phim Trại Buôn Người mang đề tài hành động – tâm lý xã hội gai góc, bức tranh toàn cảnh vẫn luôn sáng lên tình người, sự đùm bọc và khát vọng sống bình yên."
Trong khi đó, cột mốc doanh thu hơn 350 tỷ đồng tạo thêm bối cảnh đáng chú ý cho việc phát hành MV.
Việt Nam được chọn là một trong 10 quốc gia đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2026
Nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, di sản văn hóa giàu bản sắc, nền ẩm thực phong phú và sức sống sôi động của các đô thị, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng du khách quốc tế. Theo bình chọn của độc giả Condé Nast Traveler, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026, với 92,99 điểm.
13 "thiên đường" du lịch ở Việt Nam đẹp mê hoặc được báo Anh khen ngợi
Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi Hà Nội và vịnh Hạ Long mà còn có nhiều điểm đến ít đông đúc, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di sản văn hóa lâu đời và trải nghiệm độc đáo, tờ The Times của Anh nhấn mạnh.
Du lịch TP.HCM: Doanh thu tăng mạnh, cuộc đua nâng giá trị trải nghiệm ngày càng rõ nét
Doanh thu du lịch TP.HCM tăng 43,4% trong 9 tháng năm 2026, trong khi lượng khách nội địa giảm 5,2% so với cùng kỳ. Sự phân hóa này cho thấy bài toán của ngành du lịch không chỉ nằm ở thu hút khách mà còn ở khả năng gia tăng giá trị tiêu dùng, kết nối dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm.
Cao nguyên đá Đồng Văn, Tà Xùa tranh giải du lịch thế giới 2026
Cao nguyên đá Đồng Văn và Tà Xùa cùng xuất hiện trong các đề cử cấp thế giới của World Travel Awards 2026. Bên cạnh cảnh quan núi đá, biển mây, những bản làng thì sản vật vùng cao cũng đem đến nhiều trải nghiệm cho du khách khi khám phá hai điểm đến này.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2027 chốt thiết kế, kỳ vọng tạo sức hút du lịch trung tâm TP.HCM
Việc TP.HCM phê duyệt phương án thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 là bước chuẩn bị cho một trong những hoạt động văn hóa - du lịch đáng chú ý nhất dịp đầu năm. Không chỉ phục vụ nhu cầu vui xuân của người dân, sự kiện còn góp phần tạo sức hút cho khu vực trung tâm, nơi tập trung nhiều hoạt động tham quan, mua sắm và dịch vụ du lịch.
Việt Nam bất ngờ thành điểm nóng du lịch năm 2027, lượng tìm kiếm tăng vọt, Đà Nẵng lọt tầm ngắm du khách quốc tế
Việt Nam đang thu hút sự chú ý của du khách quốc tế khi ngày càng nhiều người chọn điểm đến dựa trên khả năng tiết kiệm chi phí. Theo Skyscanner, lượng tìm kiếm về Việt Nam trên nền tảng này tăng 64% trong giai đoạn 2025–2026, trong bối cảnh xu hướng du lịch đến những nơi có lợi thế về tỉ giá ngày càng phổ biến, theo The Street.
Việt Nam được chọn là một trong 10 quốc gia đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2026
Nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, di sản văn hóa giàu bản sắc, nền ẩm thực phong phú và sức sống sôi động của các đô thị, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng du khách quốc tế. Theo bình chọn của độc giả Condé Nast Traveler, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026, với 92,99 điểm.
13 "thiên đường" du lịch ở Việt Nam đẹp mê hoặc được báo Anh khen ngợi
Du lịch TP.HCM: Doanh thu tăng mạnh, cuộc đua nâng giá trị trải nghiệm ngày càng rõ nét
Cao nguyên đá Đồng Văn, Tà Xùa tranh giải du lịch thế giới 2026
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2027 chốt thiết kế, kỳ vọng tạo sức hút du lịch trung tâm TP.HCM
Việc TP.HCM phê duyệt phương án thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 là bước chuẩn bị cho một trong những hoạt động văn hóa - du lịch đáng chú ý nhất dịp đầu năm. Không chỉ phục vụ nhu cầu vui xuân của người dân, sự kiện còn góp phần tạo sức hút cho khu vực trung tâm, nơi tập trung nhiều hoạt động tham quan, mua sắm và dịch vụ du lịch.
Việt Nam bất ngờ thành điểm nóng du lịch năm 2027, lượng tìm kiếm tăng vọt, Đà Nẵng lọt tầm ngắm du khách quốc tế
Việt Nam đang thu hút sự chú ý của du khách quốc tế khi ngày càng nhiều người chọn điểm đến dựa trên khả năng tiết kiệm chi phí. Theo Skyscanner, lượng tìm kiếm về Việt Nam trên nền tảng này tăng 64% trong giai đoạn 2025–2026, trong bối cảnh xu hướng du lịch đến những nơi có lợi thế về tỉ giá ngày càng phổ biến, theo The Street.