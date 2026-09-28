Quảng cáo thiết bị kích điện dùng đánh bắt thủy sản, người đàn ông ở Ninh Bình bị phạt 12,5 triệu đồng
Vũ Thượng
28/09/2026 7:08 PM (GMT+7)
Đăng tải video quảng cáo thiết bị kích điện đánh bắt thủy sản lên mạng xã hội, một người đàn ông tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình đã bị lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Giao Thủy phát hiện tài khoản TikTok mang tên “Thuỷ Kích” đăng tải một video có nội dung quảng cáo các thiết bị kích điện dùng để đánh bắt thủy sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ nhân kiêm người trực tiếp đăng tải video trên là H.V.N., hiện trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.
Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an xã Giao Thủy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.N. với số tiền 12,5 triệu đồng.
Hành vi của anh N. bị xử phạt về tội “Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa bị cấm”, được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.
Từ vụ việc trên, Công an xã Giao Thủy đưa ra khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật khi tham gia và sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, quảng cáo, tuyên truyền hoặc chia sẻ thông tin về các loại hàng hóa bị cấm dưới bất kỳ hình thức nào.
Việc đăng tải nội dung trên không gian mạng nhằm mục đích thu hút lượt xem, lượt tương tác hay "câu like" sẽ không thể loại trừ trách nhiệm pháp lý nếu nội dung đó vi phạm các quy định hiện hành.
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