Quảng Ninh - TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) đẩy mạnh liên kết, thúc đẩy thương mại biên giới

Quảng Ninh và TP Phòng Thành Cảng thúc đẩy hợp tác toàn diện

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao hiệu quả của cơ chế Hội nghị định kỳ giữa Quảng Ninh và Phòng Thành Cảng được duy trì ổn định từ năm 2022 đến nay. Đồng chí nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển rất tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các địa phương đã chủ động bắt tay vào hành động. Việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao bằng những chương trình, dự án hợp tác thiết thực tại biên giới chính là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết này.

Khẳng định Phòng Thành Cảng là đối tác then chốt của Quảng Ninh trong các lĩnh vực thương mại, logistics, du lịch và kết nối hạ tầng biên giới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự ghi nhận đối với những nỗ lực phối hợp của hai bên thời gian qua. Sự đồng hành này đã giúp duy trì thông thương thông suốt tại các cặp cửa khẩu, quản lý biên giới an toàn và từng bước hiện thực hóa các mô hình quản lý tiên tiến.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã có buổi hội đàm quan trọng với Thành ủy Phòng Thành Cảng. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Để tạo bước bứt phá trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, đẩy nhanh việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng. Đồng thời, hai địa phương cần thống nhất đầu tư hạ tầng, công nghệ tương đồng để vận hành đồng bộ, sớm thống nhất phương án xây dựng cầu Bắc Luân III và hình thành Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Đẩy nhanh cửa khẩu thông minh và cầu Bắc Luân III

Bên cạnh việc thúc đẩy thông quan 24/7 và mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu, Quảng Ninh cũng kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và y tế. Trước mắt, ngay trong năm nay, hai địa phương có thể phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc quy mô lớn và hội chợ thương mại ngay tại Quảng Ninh.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Khắng cũng trân trọng mời lãnh đạo và doanh nghiệp TP Phòng Thành Cảng sang thăm khi Quảng Ninh dự kiến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2026.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của thành phố trong thúc đẩy thông quan hàng hóa, quản lý biên giới, duy trì hoạt động các cặp cửa khẩu và triển khai các dự án hợp tác trọng điểm như mô hình cửa khẩu thông minh, kết nối hạ tầng giao thông và logistics. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đồng tình cao với các đề xuất từ phía Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng khẳng định phía Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường cơ chế trao đổi và thúc đẩy quan hệ kết nghĩa với các địa phương biên giới của Quảng Ninh, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố Phòng Thành Cảng sẽ tập trung tháo gỡ các nút thắt để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như cầu Bắc Luân III, tuyến đường sắt xuyên biên giới, mô hình cửa khẩu thông minh và các khu hợp tác ngành nghề, kinh tế.

Để các nội dung ký kết đi vào chiều sâu, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng đề xuất thành lập các nhóm công tác chung nhằm thường xuyên trao đổi, đôn đốc và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Song song với phát triển kinh tế và ứng dụng công nghệ, hai bên cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh trật tự vùng biên, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng, thống nhất với những kết quả hợp tác thực chất giữa hai địa phương trong thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực quản lý biên giới, cửa khẩu, thương mại, logistics, giao lưu nhân dân và triển khai các dự án kết nối hạ tầng. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trước đó, để chuẩn bị cho buổi hội đàm, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã có chuyến khảo sát thực tế tại TP Đông Hưng nhằm kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm gồm mô hình cửa khẩu thông minh, cầu Bắc Luân III, ga đường sắt kết nối với Việt Nam, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và Khu hợp tác ngành nghề. Đây đều là những dự án mang tính động lực, được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo hạ tầng giao thông và nâng tầm chuỗi cung ứng logistics xuyên biên giới giữa hai tỉnh - khu Quảng Ninh và Quảng Tây trong tương lai gần.

