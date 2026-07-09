Quảng Ninh bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh
Quang Sơn
09/07/2026 12:35 PM (GMT+7)
Sáng ngày 9/7, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Trên cơ sở Tờ trình số 2889/TTr-UBND của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hiền (nguyên Giám đốc Sở Công Thương) và bà Nguyễn Thị Thúy (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo). Trước đó, bà Hiền đã được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1; trong khi bà Thúy được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai.
Ngay sau quy trình miễn nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các nhân sự mới. Kết quả, ông Hồ Quang Huy (Giám đốc Sở Công Thương) và ông Lê Ngọc Thanh (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tuyệt đối 49/49 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hồ Quang Huy và ông Lê Ngọc Thanh theo đúng quy định của pháp luật.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh để giám sát kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, đây là giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao hàng đầu khu vực.
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.