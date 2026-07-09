Quảng Ninh bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh

Trên cơ sở Tờ trình số 2889/TTr-UBND của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hiền (nguyên Giám đốc Sở Công Thương) và bà Nguyễn Thị Thúy (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo). Trước đó, bà Hiền đã được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1; trong khi bà Thúy được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh Báo Quảng Ninh

Ngay sau quy trình miễn nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các nhân sự mới. Kết quả, ông Hồ Quang Huy (Giám đốc Sở Công Thương) và ông Lê Ngọc Thanh (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tuyệt đối 49/49 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hồ Quang Huy và ông Lê Ngọc Thanh theo đúng quy định của pháp luật.