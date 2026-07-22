Quảng Ninh cần tới 55 triệu con giống cá biển mỗi năm, đâu là lời giải để tự chủ nguồn cung?
Quang Sơn
22/07/2026 4:14 PM (GMT+7)
Bình quân mỗi năm Quảng Ninh cần khoảng 55 triệu con giống cá biển phục vụ nuôi trồng. Trong bối cảnh mở rộng nuôi biển theo hướng hiện đại, việc từng bước chủ động nguồn giống chất lượng cao ngay tại địa phương được xem là "chìa khóa" giúp nâng cao giá trị sản xuất và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Quảng Ninh sở hữu hơn 250km bờ biển cùng hàng nghìn héc-ta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, là một trong những trọng điểm phát triển kinh tế biển của khu vực phía Bắc. Với định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ nuôi trồng truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, hiện đại, quy mô mặt nước đưa vào khai thác ngày càng mở rộng.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp địa phương, bình quân mỗi năm Quảng Ninh cần khoảng 55 triệu con giống cá biển các loại (như cá song, cá vược, cá hồng mỹ, cá chim vây vàng...) cùng hàng tỷ con giống nhuyễn thể và tôm để phục vụ nhu cầu thả nuôi của bà con ngư dân và doanh nghiệp. Trong đó, cá biển được xác định là nhóm sản phẩm chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao và còn dư địa phát triển rất lớn.
Tuy nhiên, năng lực sản xuất con giống thủy sản tại chỗ của tỉnh hiện mới đáp ứng được một phần nhu cầu. Phần lớn nguồn giống cá biển chất lượng vẫn phải nhập khẩu hoặc thu mua từ các tỉnh miền Trung, miền Nam. Điều này không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển, hao hụt tỷ lệ sống mà còn tiềm ẩn rủi ro lây lan dịch bệnh.
Nhận thức rõ con giống là yếu tố then chốt quyết định thành bại của vụ nuôi, Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản tập trung.
Tỉnh đã và đang quy hoạch các khu sản xuất giống thủy sản chất lượng cao tại các địa phương có thế mạnh như xã Đầm Hà, đặc khu Vân Đồn... Mục tiêu là hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ khâu chọn giống, sản xuất con giống bố mẹ, nhân giống sạch bệnh đến thương phẩm.
Song song với việc thu hút đầu tư hạ tầng, công tác quản lý nhà nước về chất lượng con giống cũng được tăng cường. Sở NN&MT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra, giám sát định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn; kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc, chứng nhận kiểm dịch đối với con giống vận chuyển từ tỉnh ngoài vào.
Việc nâng cao năng lực sản xuất và tự chủ nguồn giống cá biển ngay tại địa phương mang lại "lợi ích kép". Một mặt giúp người nuôi chủ động nguồn giống sạch bệnh, rõ nguồn gốc, thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết vùng biển Quảng Ninh, từ đó nâng cao tỷ lệ sống và giảm chi phí đầu vào. Mặt khác, đây chính là nền tảng vững chắc để tỉnh giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, nâng cao sức cạnh tranh của thủy sản Quảng Ninh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Định hướng chủ động nguồn giống cũng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển xanh, bền vững của Quảng Ninh: giảm khai thác tự nhiên, tăng nuôi trồng công nghệ cao, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái biển.
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