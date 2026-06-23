Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án mới trong tháng 6

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án mới thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, logistics và kinh tế biển.

Cụ thể, theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 20/6/2026, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến cảng hàng lỏng khu công nghiệp Bạch Đằng tại phường Liên Hòa.



Dự án do Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng làm nhà đầu tư, với tổng vốn gần 190 tỷ đồng. Theo quyết định, dự án sẽ đầu tư cầu cảng dài 255m, công suất thiết kế khoảng 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Cảng có khả năng tiếp nhận các loại tàu chở hàng lỏng, khí với trọng tải lên đến 50.000 DWT (giảm tải).



Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu bốc xếp, xuất nhập khẩu hàng lỏng cho các nhà máy hóa dầu, hóa chất và hệ thống kho bãi trong KCN Bạch Đằng cũng như các khu vực lân cận.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho dự án Nhà máy viên nén gỗ và chế biến lâm sản tại phường Vàng Danh tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND.



Nhà máy này do Công ty CP Năng lượng xanh B&B Quảng Ninh làm nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 324,75 tỷ đồng. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích gần 26.900 m², chuyên sản xuất viên nén gỗ và chế biến lâm sản từ nguồn gỗ rừng trồng, tận dụng tối đa các phụ phẩm lâm nghiệp để phục vụ thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.



Dự án dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/2028, với công suất thiết kế đạt 120.000 tấn viên nén gỗ/năm.

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh cùng Công ty CP Mực nhảy Biển Đông kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực biển thuộc ranh giới đề nghị giao để thực hiện dự án tại đặc khu Cô Tô. Ảnh: Cổng thông tin điện tử đặc khu Cô Tô

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có quyết định số 2168/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô. Dự án có quy mô gần 210ha mặt nước biển và tổng vốn đầu tư gần 67 tỷ đồng.



Dự án đầu tư xây dựng hệ thống nuôi trồng thủy sản (mực ống, cá biển, ngao, hải sâm, rong biển...) bằng vật liệu nổi thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại về nuôi biển. Đồng thời, kết hợp với doanh nghiệp, người dân địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất khép kín, cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lượng và năng suất cao; phát triển các hoạt động trải nghiệm du lịch biển. Đặc biệt, dự án sẽ nghiên cứu nuôi thí điểm loài cá nóc xanh nhằm phát triển đối tượng nuôi mới tại Quảng Ninh.



Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 14/3/2026 về việc giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Cô Tô cho Công ty CP Mực nhảy Biển Đông.