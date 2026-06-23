Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án mới trong tháng 6
Thanh Tuyền
23/06/2026 12:54 PM (GMT+7)
Trong tháng 6/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh liên tiếp chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án mới trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics và kinh tế biển, với tổng vốn đăng ký hơn 580 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án mới thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, logistics và kinh tế biển.
Cụ thể, theo
Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 20/6/2026, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến cảng hàng lỏng khu công nghiệp
Bạch Đằng tại phường Liên Hòa.
Dự án do Công
ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải
Phòng làm nhà đầu tư, với tổng vốn
gần 190 tỷ đồng. Theo quyết định, dự án sẽ đầu tư
cầu cảng dài 255m, công suất thiết kế khoảng 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Cảng
có khả năng tiếp nhận các loại tàu chở hàng lỏng, khí với trọng tải lên đến
50.000 DWT (giảm tải).
Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu bốc xếp, xuất nhập
khẩu hàng lỏng cho các nhà máy hóa dầu, hóa chất và hệ thống kho bãi trong KCN
Bạch Đằng cũng như các khu vực lân cận.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh
Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho dự án Nhà máy
viên nén gỗ và chế biến lâm sản tại phường Vàng Danh tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND.
Nhà máy này do
Công ty CP Năng lượng xanh B&B
Quảng Ninh làm nhà đầu tư, với tổng vốn
đầu tư khoảng 324,75 tỷ đồng. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích
gần 26.900 m², chuyên sản xuất viên nén gỗ và chế biến lâm
sản từ nguồn gỗ rừng trồng, tận dụng tối đa các phụ phẩm lâm nghiệp để phục vụ
thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/2028, với công suất thiết kế đạt 120.000 tấn viên nén gỗ/năm.
Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng
Ninh cũng có quyết định số 2168/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu
tư đối với dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô. Dự
án có quy mô gần 210ha mặt nước biển và tổng vốn đầu tư gần 67 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng
hệ thống nuôi trồng thủy sản (mực ống, cá biển, ngao, hải sâm, rong biển...) bằng vật liệu nổi thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại
về nuôi biển. Đồng thời, kết hợp
với doanh nghiệp, người dân địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất khép kín,
cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lượng và năng suất cao; phát
triển các hoạt động trải nghiệm du lịch biển. Đặc biệt, dự án sẽ nghiên cứu nuôi
thí điểm loài cá nóc xanh nhằm phát triển đối tượng nuôi mới tại Quảng Ninh.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 14/3/2026 về việc giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Cô Tô cho Công ty CP Mực nhảy Biển Đông.
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