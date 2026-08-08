Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh vào năm học mới

Quảng Ninh hoàn thành sớm sắp xếp cơ sở giáo dục

Quán triệt quan điểm "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu", tỉnh Quảng Ninh đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW bằng hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù quy mô lớn, phạm vi bao phủ rộng cùng tư duy đầu tư dài hạn. Sau 1 năm triển khai, ngành Giáo dục đã ghi nhận những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Thi công tại Trường THCS & THPT Tiên Yên (xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Ngay từ tháng 10/2025, Quảng Ninh đã chủ động tổ chức lại mạng lưới trường học, trước khi có yêu cầu triển khai đồng loạt. Tỉnh đã chủ động sắp xếp, giảm từ 570 xuống còn 290 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (giảm 49,12%).

Đi liền với đó là việc chuyển giao quản lý các trường từ mầm non đến THCS về cấp xã một cách đồng bộ, bảo đảm không làm gián đoạn việc học hay ảnh hưởng tới quyền lợi của học sinh. Trọng tâm hiện nay của tỉnh là nâng cao hiệu quả quản trị, điều tiết hợp lý đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, hướng tới mô hình "trường mới - chất lượng cao hơn".

Bám sát chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện của Trung ương, Quảng Ninh đã ban hành 10 chính sách tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục, phù hợp với thẩm quyền và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Chuỗi chính sách này bao quát từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên đến giáo dục nghề nghiệp, đại học và giáo dục mũi nhọn, hỗ trợ cho hơn 539.000 lượt học sinh, sinh viên và nhà giáo.

Chính sách tập trung vào 3 nhóm: bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều kiện học tập; khuyến khích, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và động viên đội ngũ nhà giáo.

Năm 2026, dự toán giao đầu năm cho giáo dục và đào tạo là 8.097 tỷ đồng, bằng 19,2% tổng dự toán chi ngân sách địa phương. Trong năm, tỉnh tiếp tục bổ sung khoảng 995 tỷ đồng để tài trợ học phí, chương trình sữa học đường, miễn phí sách giáo khoa và hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tổng ngân sách lũy kế dành cho giáo dục đạt 9.093 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách toàn tỉnh.

Giáo viên điểm trường Phiêng Sáp, Trường TH-THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn) phát sữa cho học sinh. Ảnh: QMG

Xác định giáo dục STEM là trụ cột then chốt nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tri thức, Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại.

Theo đó, Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, hướng tới áp dụng cho 100% trường phổ thông đủ điều kiện từ năm học 2026-2027. Buổi học thứ hai tập trung phát triển kỹ năng, ngoại ngữ, thể chất, nghệ thuật và trải nghiệm mà không tăng chi phí cho phụ huynh.

Về chuyển đổi số, 100% trường học đã dùng học bạ, sổ điểm điện tử và hệ thống quản lý trực tuyến; toàn tỉnh đạt chuẩn chuyển đổi số từ mức 2 trở lên (50% đạt mức 3) và 50% cơ sở đang thí điểm dạy AI. Mục tiêu đến ngày 30/8/2026, ít nhất 50% trường công lập có phòng thực hành STEM và 100% có giáo viên STEM nòng cốt. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và mở rộng dạy tiếng Trung tại khu vực biên giới.

Tỉnh cũng đẩy mạnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng sát thực tế, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các ngành kinh tế trọng điểm.

Giai đoạn 2022-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh trên 100.000 người; tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng 79%, một số ngành đạt trên 90%.

Tỉnh định hướng phát triển Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh thành cơ sở nòng cốt đào tạo nhân lực kỹ thuật, tay nghề cao; thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, góp phần phát triển tài năng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người Quảng Ninh toàn diện.

Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất trường học

Bước vào năm học 2026-2027, hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì sự ổn định với 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh; cùng 385 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Hiện nay, các nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới đang được triển khai bảo đảm tiến độ.



Theo đó, ngành giáo dục tỉnh đang tích cực triển khai tuyển dụng 81 chỉ tiêu tại 23 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đồng thời, công tác điều động, luân chuyển khoảng 350 giáo viên đang được tổ chức bài bản. Trong đó, 175 giáo viên hoàn thành nghĩa vụ công tác được đón trở về đơn vị cũ, song song với việc đưa 175 giáo viên từ địa bàn thuận lợi đến thay thế. Giải pháp dạy liên trường cũng tiếp tục được linh hoạt áp dụng để tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tiến độ thi công tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Hoành Mô (xã Hoành Mô). Ảnh: QMG

Về hạ tầng, toàn tỉnh đang đầu tư xây dựng mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm học, 7 trường hoàn thành trong năm học; đồng thời cải tạo, sửa chữa 64 trường.

Riêng khu vực biên giới, tỉnh tập trung hoàn thiện 6 trường, trong đó có 5 trường phổ thông nội trú tại các xã Hoành Mô, Bình Liêu, Lục Hồn, Quảng Đức, Đường Hoa và Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn (xã Hải Sơn).



Công tác mua sắm sách giáo khoa theo chủ trương cho học sinh mượn miễn phí, bổ sung trang thiết bị dạy học và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ…

Không chỉ dừng lại ở các điều kiện cơ bản, năm học 2026-2027 còn đánh dấu bước tiến mới của Quảng Ninh trong việc nhân văn hóa và hiện đại hóa môi trường học đường.

Xe buýt điện dự kiến được sử dụng để đưa đón học sinh trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu từ năm học 2026-2027. Ảnh: QMG

Hiện Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, phấn đấu đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027, làm đầu mối chuyên môn cấp tỉnh về phát hiện, đánh giá, can thiệp sớm và hỗ trợ giáo dục hòa nhập đối với trẻ em, học sinh khuyết tật.

Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai Đề án xe buýt điện đưa đón học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Trong năm học này, tỉnh sẽ tổ chức 6 tuyến (khoảng 50 xe điện loại 30 chỗ) với 171 điểm đón/trả, phục vụ hơn 2.100 học sinh có nhu cầu.